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【股災2020】專家看淡日圓前景　想避險仲有咩選擇？

理財學堂 18:16 2020/03/11

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【疫市理財】專家看淡日圓前景　想避險仲有咩選擇？

環球股市波動，市場的避險情緒升溫。傳統避險資產如日圓、瑞士法郎及黃金價格亦有顯著上升，如果看淡股市前景，想先行避險，應如何選擇？專家又怎樣看避險資產的未來走勢？

【延伸閱讀】【疫市理財】跌市求生術！　8個投資策略應對股災危機

日圓前景偏淡

日圓近期的走勢凌厲，早前美元兌日圓曾跌穿102水平，但恒生銀行首席市場策略員溫灼培則看淡日圓前景。溫灼培指，雖然日圓之前滙價有明顯上升，但100水平阻力大，加上日本受新冠肺炎的疫情影響，7月的東京奧運有可能取消。若東京奧運真的取消，勢對日本經濟造成打擊，故他認為日圓上升空間較少。

至於瑞士法郎近期亦有升幅，溫灼培認為瑞士法郎可看高一綫，因為3月17至18日聯儲局舉行議息會議，美國有機會再度減息，令美國與瑞士的息差收窄，故有利瑞士法郎的未來走勢。

此外，溫灼培亦看好黃金走勢，更預期每安士金價可望升至1700美元。他預料環球央行或將展開減息步伐，惟各國短期內未必可以追回減息幅度，因此看好黃金未來一年的前景。

溫灼培建議，如果投資者想避險可考慮買入黃金，若金價回落至1640美元水平，投資者可吸納。

記者：曹佩鈞

欄名 : 疫市理財

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