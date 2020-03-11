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【抽濕機格價】消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？

消費錦囊 18:12 2020/03/11

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消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？

踏入春季，最明顯感受到季節轉換的就是經常下雨且潮濕的天氣，潮濕的環境容易滋生霉菌，影響家居衛生及健康，購置一部抽濕力強的抽濕機就可能幫到你。消委會於早前與機電署合作，測試14款抽濕機，並列出其中抽濕評分較高的抽濕機。參考消委會的評分，在哪些零售商或電器商購買抽濕機更抵？

【延伸閱讀】抽濕機之外選擇　教你7個家居慳錢除臭、去濕方法

高分抽濕機  最多平近1,734元　

消委會與機電署合作測試4款聲稱能隔除香煙煙霧及塵埃等顆粒物的二合一空氣淨化抽濕機，同時亦測試10款傳統抽濕機。以下4款的抽濕機（見表）在抽濕表現評分較高，當中有3款評分達到最高分的5分，而抽濕機的效能整體評分最高的為LG MD16GQSA1，達到最高分的5*。

參考消委會的評分，比較各零售商或電器商的售價，由於豐澤部分產品正在減價，整體售價最抵，而總評最高分的LG MD16GQSA1在友和YOHO的優惠價為3,456元，較建議零售價5,190元便宜1,734元。

牌子及型號 Panasonic
F-YAR25H
(25公升)		 LG
MD16GQSA1
(28公升)		 草津
CD-1516(KHK)
(25公升)		 正負零
XQJ-C010
(14公升)
消委會抽濕評分
（5分為最高）		 5 4.5 5 5
消委會空氣淨化表現
（5分為最高）		 3.5 / / /
總評（5*為最高） 4* 5* 4.5* 4*
各零售商或電器商價格
建議零售價 5,980元 5,190元 5,480元 2,780元
豐澤 5,083元 3,780元 4,480元 2,085元
百老匯 5,380元 5,190元 4,480元 /
HKTVmall 5,680元 4,588元 / /
友和YOHO / 3,456元 / 2,499元

*價格以各零售商或電器商公布為準

除了零售商或電器商的減價優惠外，亦可利用信用卡簽賬來賺取回贈。

百老匯 恒生信用卡優惠

  • 指定電器低至6折
  • 由登記日起計，於分店簽賬滿指定金額，並使用流動支付，賺高達800元Cash Dollars
  • 於分店簽賬滿指定金額，100元Cash Dollars即時當200元使用
  • 由登記月份起計，於百老匯網店購物享賺高達4% Cash Dollars回贈

豐澤 Visa信用卡優惠

由即日至6月9日，憑香港及澳門Visa卡於豐澤eShop或手機App消費，可享以下優惠

  • 滿800元可獲贈70元電子現金券
  • 購買精選產品享低至75折

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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