【抽濕機格價】消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？

▲ 消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？

踏入春季，最明顯感受到季節轉換的就是經常下雨且潮濕的天氣，潮濕的環境容易滋生霉菌，影響家居衛生及健康，購置一部抽濕力強的抽濕機就可能幫到你。消委會於早前與機電署合作，測試14款抽濕機，並列出其中抽濕評分較高的抽濕機。參考消委會的評分，在哪些零售商或電器商購買抽濕機更抵？

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高分抽濕機 最多平近1,734元

消委會與機電署合作測試4款聲稱能隔除香煙煙霧及塵埃等顆粒物的二合一空氣淨化抽濕機，同時亦測試10款傳統抽濕機。以下4款的抽濕機（見表）在抽濕表現評分較高，當中有3款評分達到最高分的5分，而抽濕機的效能整體評分最高的為LG MD16GQSA1，達到最高分的5*。

參考消委會的評分，比較各零售商或電器商的售價，由於豐澤部分產品正在減價，整體售價最抵，而總評最高分的LG MD16GQSA1在友和YOHO的優惠價為3,456元，較建議零售價5,190元便宜1,734元。

牌子及型號 Panasonic

F-YAR25H

(25公升) LG

MD16GQSA1

(28公升) 草津

CD-1516(KHK)

(25公升) 正負零

XQJ-C010

(14公升) 消委會抽濕評分

（5分為最高） 5 4.5 5 5 消委會空氣淨化表現

（5分為最高） 3.5 / / / 總評（5*為最高） 4* 5* 4.5* 4* 各零售商或電器商價格 建議零售價 5,980元 5,190元 5,480元 2,780元 豐澤 5,083元 3,780元 4,480元 2,085元 百老匯 5,380元 5,190元 4,480元 / HKTVmall 5,680元 4,588元 / / 友和YOHO / 3,456元 / 2,499元

*價格以各零售商或電器商公布為準

除了零售商或電器商的減價優惠外，亦可利用信用卡簽賬來賺取回贈。

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責任編輯：李瑩