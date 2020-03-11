【抽濕機格價】消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？

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踏入春季，最明顯感受到季節轉換的就是經常下雨且潮濕的天氣，潮濕的環境容易滋生霉菌，影響家居衛生及健康，購置一部抽濕力強的抽濕機就可能幫到你。消委會於早前與機電署合作，測試14款抽濕機，並列出其中抽濕評分較高的抽濕機。參考消委會的評分，在哪些零售商或電器商購買抽濕機更抵？
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高分抽濕機 最多平近1,734元
消委會與機電署合作測試4款聲稱能隔除香煙煙霧及塵埃等顆粒物的二合一空氣淨化抽濕機，同時亦測試10款傳統抽濕機。以下4款的抽濕機（見表）在抽濕表現評分較高，當中有3款評分達到最高分的5分，而抽濕機的效能整體評分最高的為LG MD16GQSA1，達到最高分的5*。
參考消委會的評分，比較各零售商或電器商的售價，由於豐澤部分產品正在減價，整體售價最抵，而總評最高分的LG MD16GQSA1在友和YOHO的優惠價為3,456元，較建議零售價5,190元便宜1,734元。
|牌子及型號
|Panasonic
F-YAR25H
(25公升)
|LG
MD16GQSA1
(28公升)
|草津
CD-1516(KHK)
(25公升)
|正負零
XQJ-C010
(14公升)
|消委會抽濕評分
（5分為最高）
|5
|4.5
|5
|5
|消委會空氣淨化表現
（5分為最高）
|3.5
|/
|/
|/
|總評（5*為最高）
|4*
|5*
|4.5*
|4*
|各零售商或電器商價格
|建議零售價
|5,980元
|5,190元
|5,480元
|2,780元
|豐澤
|5,083元
|3,780元
|4,480元
|2,085元
|百老匯
|5,380元
|5,190元
|4,480元
|/
|HKTVmall
|5,680元
|4,588元
|/
|/
|友和YOHO
|/
|3,456元
|/
|2,499元
*價格以各零售商或電器商公布為準
除了零售商或電器商的減價優惠外，亦可利用信用卡簽賬來賺取回贈。
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責任編輯：李瑩
欄名 : 消費錦囊