▲ 【投資海外】海外置業首選泰國樓 易入場少限制 - 香港經濟日報

80後投資者蔣一洪近年投資更多海外物業，其中首選東南亞市場，尤以泰國的投資潛力最好，其中以泰銖200至300萬（約50至74萬元）的物業，需求最大。

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鄰近香港 易入場少限制

蔣指，「不同國家對於境外人買樓都會有不同的限制，例如馬來西亞限買200萬元以上的物業，反觀泰國在銀碼上沒有限制，只是限制物業的種類，必須買分層式住宅，始終東南亞市場鄰近香港，坐飛機數個小時便到，『隔山買牛』很易出錯，買地理位置鄰近的地區，起碼容易去到。」

「此外，泰國人的置業比率高達8成，當地人很喜歡買樓，尤其是價值泰銖200至300萬（約50至74萬元）的單位，他們能夠負擔，當你買這類物業，日後轉售會較為容易，而買海外樓投資年期可能會較長，建議最少睇5年或以上，由於銀行承造按揭息率高，故很少承造按揭，以賺現金流為目的。」

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內地政策 隨時出招風險高

另外，近年大灣區市場受港人注視，蔣雖然持有數個內地物業，但就不太熱衷投資當地，皆因內地政策變化大，可能會突然推出限購令，政策風險高。

責任編輯：梁振鋒