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Payme新推「個人專屬 PayLink」即搶先設定免「撞名」 （附登記教學）

消費錦囊 12:57 2020/03/11

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Payme新推「個人專屬 PayLink」即搶先設定免「撞名」

近日不少銀行分行因新型冠狀病毒肺炎疫情而暫停開放，增加了使用電子轉賬及支付平台的誘因。為方便用戶，不少電子支付應用程序都推陳出新，滙豐旗下的轉賬應用程式PayMe的最新版本中，就新增了「個人專屬 PayLink」的收款方式，用戶可自行設立個人收款連結，即可使用該連結收款。

【延伸閱讀】【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法

PayMe原定的收款方式有兩種，分別為輸入對方手機號碼或直接掃瞄對方的PayCode，而最新版本的PayMe，就新增了「個人專屬PayLink」的收款方式，讓用戶可自行設立個人收款連結，只要付款方點擊該連結及輸入金額，就能完成付款程序。設定個人專屬PayLink的過程非常簡單，只需以下4個步驟。

1. 如要使用這項新功能，用戶要先確定其PayMe為最新版本。

2. 進入PayMe後，就能應用程式內有關新功能的更新，按下「建立PayLink」即可設定。

3. 進入設定PayLink的頁面，可設定個人PayLink。由於PayMe的用戶眾多，如不想因「撞名」而未能設定心水名稱，就要盡快登記！需要注意，由於用戶只能在90內更改PayLink兩次，設定時要想清楚！

4. 完成設定後，即可在「我的PayCode」內看到個人的PayLink，並可用PayLink作收款。

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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