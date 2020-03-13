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【FinTech】度身砌組合不再是貴客專利　AI投資顧問勝在客觀 1萬可入場

創業 16:47 2020/03/13

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【FinTech】度身砌組合不再是貴客專利　AI投資顧問勝在客觀 1萬可入場

穩健的投資組合，有助投資者增值資產，達成個人的人生目標。散戶投資新手往往依賴親戚朋友的推薦，對投資未必有足夠了解。智能投資平台Kristal.AI利用人工智能（AI）技術，為投資者挑選合適的投資工具，度身定造投資組合，就算是投資新手或者資金未算豐裕的投資者，亦有機會獲得資產管理意見。

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AI為度身訂造組合　投資建議更客觀

智能投資平台Kristal.AI由多位前銀行家共同創辦，聯合創辦人及香港區總經理Vivek Mohindra來港工作15年，先後在花旗銀行、美林證券及瑞銀工作。他坦言，一般銀行家只能服務資產較多、投資金額較大的客戶，散戶及投資新手或因收費及投資門檻高，而難以接觸專業的投資建議。為了讓資本較少的人士也能獲得專業投資建議，Mohindra與多位前銀行家創立了智能投資顧問Kristal.AI，運用了AI機器學習與深度學習及演算法的技術，預測各類資產未來的報酬機率，提供切合投資者風險屬性及目標的投資組合。

Kristal.AI系統設有「Get Investment Advice」功能，用戶只需回答投資目標、投資經驗及預算等問題，系統便會利用人工智能分析用戶風險承受能力及預期投資回報等，推薦合適的中長綫投資組合。如投資者認為個別投資產品不合適，亦可剔除部份選擇，而系統的演算法亦會為用戶制定另一投資組合。

平台提供在環球市場內超過2000個投資產品，包括認可交易所買賣基金（ETFs）、房地產信託基金（REITs）、股票及債券等，並有400個投資組合可供投資者選擇。用戶只需經網站或應用程序註冊，完成KYC（Know Your Customer）程序，填寫個人資料、資產總值及稅務狀況等資料，再上載護照及地址證明作認證，就能完成開戶手續。用戶可透過轉數快（FPS）或銀行轉賬，存入至少1萬元至投資戶口，即可經平台投資。

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着重中長綫投資  新手適合入手ETFs

Kristal.AI將資產配置的過程自動化，降低投資門檻及收費，令更多投資者可以體驗資產管埋的服務。Kristal.AI的投資戶口分2類型收費，Kristal.AI投資帳戶適合所有投資者，帳戶可投資於ETFs及REITs，存款額40萬元或以下的用戶免收取平台費用，存款額40萬元以上則收取每年0.3%平台費用，帳戶每年首25次交易免收取佣金，其後將按投資金額0.03%收費；優越理財賬戶則專為專業投資者而設，帳戶資產總值需達40萬元以上，除ETFs及REITs外亦可投資股票及債券等風險較高的投資產品，每年收取0.5%平台費用，交易佣金則參照盈透證券（IB）的收費。

AI在分析客戶所需時，究竟有何優勢？Mohindra認為，機械人投資顧問（Robo Advisor）比真人可靠，能為投資者提供更為客觀的建議，Mohindra說：「部分銀行職員最着緊的，往往是客戶能為他們帶來多少佣金。」他又指，即使不少投資新手想入門，但或因資金不足，而被推薦回報較低的定期存款。他認為，投資新手想追求較高的回報，適合入手ETFs，「平台表現最好的ETFs一年回報可達逾10%，其收費低、風險較低而長遠回報可觀，非常適合投資新手。」

近期環球股市波動，Mohindra補充指，Kristal.AI針對的是中長綫投資，看重投資市場的長遠趨勢，認為新冠肺炎疫情的衝擊只屬暫時，投資者不應因此對投資失去信心。

無懼虛銀競爭　望港人接納FinTech

虛擬銀行服務相繼搶佔市場，Mohindra認為，在港推動金融科技（FinTech）的困難不在於競爭，而是港人較難接受新事物。他以電子支付為例，指內地使用電子支付的普及率遠比香港高，反觀港人仍傾向使用現金，亦有不少人依賴銀行分行的服務。他強調，Kristal.AI於2016年成立同年，已取得香港證監會（SFC）頒發的「第4類牌照」（就證券提供意見）和「第9類牌照」（提供資產管理），受證監會監管，籲港人可放心開戶。「開戶程序簡單，可先試用系統的功能，如不合用，也可輕易轉走戶口內的金錢，凡事都要先嘗試才知道是否合適。」

Kristal.AI現有約1萬名註冊用戶，所管理的資產約值10億港元。除香港外，公司已在新加坡取得相關服務牌照投入服務，並年內會將服務拓展至印度。

記者：李瑩

欄名 : 創業idea

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