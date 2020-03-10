【疫市理財】強積金一哥滙豐 教授波動市MPF兩大自保招

▲ 今年投資市場甚波動，上班族關注MPF的血汗錢賺蝕 ；而今年表現最好是滙恒的環球債券基金。

今年黑天鵝亂竄，由新冠肺炎到油價崩塌，累環球股債雙殺，沙特發動油價戰，累及昨天（3月9日）全球陷小股災， 道指呈史上最大的單日點數跌幅，狂瀉逾兩千點，港股更一度失守兩萬五千點大關。正當打工仔對強積金（MPF）的賺蝕極憂心，但MPF「一哥」滙豐教授供款人兩大自保招，冀能疫市抗逆，包括︰（1）放眼長線、（2）分散投資。

滙豐香港退休金主管葉士奇回應本報查詢指， 由於強積金是長遠投資，因此成員不必慌張，反而應着眼於長期的投資目標，毋須被短期的表現數據嚇怕而自亂陣腳。

葉士奇給予上班族第2大貼士是，正因市況波動，成員更應確保分散投資，切忌只押注某一個市場。此舉既可減低投資組合的風險，亦有機會涉足於增長市場。而MPF作為長線投資，擁有多元化布局至為重要。

問及自1月中下旬以來，疫情加劇股滙債動盪，供款人的換馬情況有否異常，例如爭相棄股投債、轉攻為守等？

葉士奇透露，最近兩個月，成員轉換投資組合的活動，較去年第四季度頻繁。但鑑於當前市場充滿不確定性，難以將其歸因於單一的因素。

此外，談及MPF僱員可扣稅自願供款（TVC），葉士奇說，成員對可扣稅自願供款的反應積極。截至今年2月29日為止，共收到超過1萬份TVC申請，反應非常理想。超過60%客戶以月供形式進行，而當中平均每月供款約4千元，相當於每年的4萬8千元。

他補充，在最近的可扣稅自願性供款中，愈來愈多成員選用一筆過的供款形式。畢竟稅季即將於本月底結束，加上一些打工仔會於第一季收到花紅，預期未來數周的TVC供款會增加，且料較多成員利用一筆過供款形式開設TVC帳戶，冀盡享扣稅優惠。

另方面， 在職者緊盯血汗錢放在MPF的投資成績，而晨星香港統計市面498隻強積金基金，今年表現最好是恒生 （00011） 的環球債券基金，逆市勁升7.4%，緊接其後是滙豐環球債券基金，也上揚5.9%。

葉士奇說，去年滙豐強積金智選計劃所有基金均錄得正回報，超過80%的表現更超越市場中位數。在主要的強積金供應商中（即市佔率超過5%）， 按美世（Mercer）的分析，旗下MPF是最多基金表現，超越其基金類別的中位數。

他強調，在過去多年，不斷優化產品及服務，為成員帶來更多增值，包括提高投資表現、降低收費、以及投資電子化渠道，提供更便捷的數碼化服務，如今年初在「香港滙豐流動理財應用程式」中新增的強積金功能，方便成員隨時隨地管理銀行資產及MPF帳戶。

而去年7月滙豐將兩個強積金計劃合併，為成員提供更全面的基金選擇，同時巳第7次主動下調收費，現時旗下所有MPF的成分基金，收費均等如、或低於其所屬基金類別的市場中位數。

滙豐強積金連續第4年獲積金評級（MPF Rating）授予「金級評級」，同時亦榮獲2020年度｢優質管治大獎｣。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪