【股災2020】跌市求生術！　8個投資策略應對股災危機

環球股市下挫，美股道指隔晚急瀉逾2000點。面對股災風險，投資者傾向將資金轉投至避險工具，或考慮重整投資策略。股市波動難以預計，投資教育網站Investopedia就整理了應對股市下行的8個應對方法，助投資者保持冷靜。

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1. 保持冷靜

華爾街有一句名句「The Dow climbs a wall of worry」，指以往道指往往在經濟危機及恐怖主義的威脅下，都能攀越憂慮之牆，長綫而言持續保持升勢。面對今次市場下跌，投資者在作出投資決定時，尤其是長綫投資決定，應避免被恐慌情緒影響，因為短時間的起跌在長達數年的投資期來說，影響只是一時。

2. 善用平均成本法

在經濟放緩期間，股票市場持續下行是很正常，這是商業周期的一部分。如果你是長期投資者，可趁機善用平均成本法。在不考慮價格下而定期買入固定金額股票，你可以在跌市時以較低的成本買入股份，長遠而言可拉低平均成本，從而獲得整體更好的平均入場價。

3. 一動不如一靜

假如在樹林中遇到灰熊一樣，反擊將會是非常危險，最好的辦法之一就是「裝死」，在投資市場遇上熊市，就如現實遇上真正的熊，「裝死」也是有效的策略之一。保持鎮定並不做任何多餘的動作，可避免自己成為熊的午餐，套用在投資股市中，可將個人的投資組合的一大部分投放在流動性高和期限短的投資工具，包括存款證、國債等。

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4. 分散投資

投資者或經常聽到「不要將雞蛋放在同一個籃子裡」，這句投資原則意指投資組合應多元化，以分散投資風險。在制定個人投資組合時，應將資產分散在股票、債券及貨幣等資產類別，並因應個人可承擔的風險、投資目標及投資期等，調整資產的比重。

5. 只用可承擔損失的資金投資

投資可為資產增值，但同時要考慮到個人在短期及長期的資金需要。將短期內需要動用的資金投資在股市內，並非一個明智的選擇。一般而言，建議投資者採用較長的投資期，如投資股市，應預計最少5年的投資期，甚至更長。而投資者應使用可承擔損失的資金作投資，避免因虧蝕而對生活造成巨大的破壞。

6. 吸納優質股

熊市可為投資者提供吸納優質股的機會，「股神」巴菲特（Warren Buffett）等價值投資者常視熊市為買入機會，熊市時股份股價受壓下跌，優質或具潛力的公司往往未倖免，優質公司的估值就會變得相當吸引，成為買入的良機。

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7. 投資防守股

防守股或非周期性股份通常在跌市時，較一般股票有更佳的表現。不論整體市場狀況如何，這些股票能提供穩定的派息及收益，如生活用品相關或公用股等。

8. 投資反向ETF

反向交易所買賣基金（反向ETF）使投資者有機會從主要指數或基準下跌時獲利。當主要指數下跌時，反向ETF就會上漲，令投資者有機會在跌市中仍能賺取回報。

責任編輯：李瑩