▲ 銀行搞全綫櫃位服務手機攞籌 有何難？

喺上年8月恒生宣布完成翻新理工大學分行，加咗一大堆數碼化概念配備，例如手機攞飛呀、Tablet呀、Open design呀等等。不過其實成件事都唔係頭啖湯喇，華田又做乜攞嚟講呢？Well，呢間舖其實有一個突破，就係全部Teller counter（包括General banking）都可以手機攞飛。乜唔係好多銀行都有呢咩？係呀，不過連一般客戶Counter都用得喎，滙豐中銀渣打有無呢？咁簡單點解又唔做呢？聽華田講落去啦。

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「網上攞飛」並非新鮮事

如果數香港銀行界，印象中滙豐喺2016年之前Version 1.0就已經面世，嗰個Version都幾有趣，因為佢唔係用Apps而係Web-based的，呢幾年個玩法都無變過，喺網站揀分行再輸入自己電話號碼，就會收到個類似咁嘅SMS：「滙豐：您的票號是116。請於2020年2月26日到達九龍城卓越理財中心後出示此短訊。請注意若您錯過輪候票號，將需重新取票輪候。」

攞住個SMS去分行就OK喇。

之後2017年中銀都喺佢間銅鑼灣Flagship branch嘅中銀理財中心搞咗個App版嘅網上攞飛2.0，不過一路都無推開去。講到呢度，唔知大家有無留意個Bug位，就係呢兩間始祖都剩係畀「貴客」用，其實要推開畀「一般客戶」用又有咁困難咩？

▲ 收到咁入，其實都唔多想你用啦

問題在Offline而非Online

科技嘅嘢，基本上只要搞掂咗個R&D，再Extend出去個Marginal cost其實係極低嘅，咁大家可以諗，因為滙豐喺呢個年代仲係做緊Web-based system咁有趣，所以就無推出去啦，咁點解中銀又唔推出去畀所有人用呢？

答案係個問題唔喺「Online」嗰邊，而係喺「Offline」嗰邊，咩意思呢？大家諗一諗，如果我要用網上攞飛（手機好網頁又好啦），分行仲會唔會拉綫排隊呢？唔會啦Right？

大家諗諗而家出街食飯用App攞飛嘅情況，如果你Join咗Food Gulu，但係又有人死唔要手機攞飛，係要走嚟你餐廳門口等的話，你就會喺門口整部「飛仔機」出張紙仔畀佢，然後叫佢睇Number到時返嚟，等候期間佢鍾意做咩都好，總之就唔會拉條綫畀佢排隊，因為你唔會容許同時有2個排隊System存在。

所以當你做得「網上攞飛」就必須要有「飛仔機」，有得「飛仔機」你就唔會再「拉綫排隊」，好容易明啦Right？

但係一樣情況下銀行就要好小心，個問題一直唔係「網上攞飛」得唔得，而係用「飛仔機」得唔得。大家諗吓啲理財中心，一早就放晒梳化雜誌咖啡畀你坐喺度慢慢等，人少嘛。

但係換轉係一般客戶，咁又得唔得呢？呢個時候銀行有3個選擇：

1. 推開晒啲綫，叫啲客喺個大堂度周圍企；

2. 推開晒啲綫，亦唔准個客周圍企，直接趕佢出門口同佢講10分鐘之內都唔准返嚟；

3. 推開晒啲綫，轉晒做櫈仔，不過你分行要夠人少+空間要夠大至得喎。

我諗其實得Option 3可以揀，咁亦都解釋咗點解愈大嘅銀行愈難做「一般客戶網上攞飛」，你諗吓中銀啲分行咁多人，根本連推開晒啲綫放梳化都唔可行啦。呢個亦同時解釋咗點解恒生個Pilot要放理工大學分行，大學分行邊有人呀，租又平，要幾Spacious就有幾Spacious啦。

咁有無反例子呢，有，例如工商銀行旺角近太子嗰間分行就全部Teller counter都係攞飛嘅，喂，咁間舖夠大喎，而且人流唔多喎。

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尚有解決唔到嘅「心理問題」

除咗土地問題之外，對銀行高層嚟講，其實仲有一個好難答嘅心理問題：「我做咩要對班一般客戶咁好呢？」

睇到呢句，我諗好多網友會開始想Unfollow我。咪住咪住，大家坐喺佢哋個位度諗一諗，到底Mass segment個Customer proposition係乜嘢呢？會係：

1. 「把我們『最好的』都給他們」；定係

2. 「把我們『最平的』都給他們」呢？

我希望大家明白Finance嘅嘢就係咁，100萬個1蚊係唔及1個100萬的，咁個Cost-to-serve貴好多嘛，所以每日佢哋都喺度諗緊：點樣可以喺一般客戶度使少啲錢，再將啲錢撥去畀貴客、為佢哋提供更好嘅服務呢？

講句真心話，一般客戶呢，最好就唔好咁方便，分行條龍長一長都唔緊要啦，咁先迫到佢哋用網上服務嘛。咁分行慳咗啲位出嚟咯，咁就梗係攞嚟做理財中心畀啲貴客坐得舒舒服服啦，最好佢日日落嚟，對呢度有感情先會幫手買吓基金買吓保險㗎嘛。

咁恒生又諗緊乜？

恒生係咪大發慈悲呢？如果報紙無屈佢的話呢，恒生上年就話去到2019年年底，連同理大分行就會有9間分行有手機攞飛，咁嚟到2020年2月尾而家有幾多間呢？計Prestige Centre就有9間嘅，不過普通分行就得5間咋喎……會唔會整整吓又會無晒聲氣咁呢？咁就要大家一齊睇落去啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （79） — 銀行全線櫃枱手機取票又有何難呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。