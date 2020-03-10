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【口罩供應】口罩工廠Mask Factory周三開售口罩 20元一盒平均1元1個

消費錦囊 13:30 2020/03/10

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【口罩供應】Mask Factory口罩工廠周三開售口罩 20個裝售20元一盒 - 香港經濟日報

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，全球各地口罩供應緊張，本港不少企業自資設口罩工廠，望能滿足市民的需求。在本地生產的「Mask Factory口罩工廠」在社交平台公布，將會在周三（11日）下午5時開售其港產口罩，推出特別紀念版口罩，20個裝的口罩售20元一盒，平均1元1個口罩，預計3月可發貨。

跟進最新口罩供應消息：【口罩返貨】睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

除了售20元一盒的特別紀念版口罩，「Mask Factory口罩工廠」亦推出《全面保障計劃》，設有3個月或6個月的方案，每月在同樣時間將一盒50個指定型號產品發貨送到指定地點，不用再排隊買口罩或買貴口罩。「Mask Factory口罩工廠」表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

購買口罩需先成為「Mask Factory口罩工廠」的會員，並透過該廠發出的eNewsletter邀請碼登入網站，方可購買。有意購買的人士可先經網站確認其會員資格，如未申請成會員，該廠指日內將會有24小時的註冊機會，可留意「Mask Factory口罩工廠」專頁的公布。

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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