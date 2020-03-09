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【定期存款】抽iBond回報好過定存 專家拆解4大致勝關鍵

收息攻略 23:02 2020/03/09

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經新一輪劈息浪，現時僅餘半數銀行的港元存息有兩厘，未必較抽iBond着數。

港銀再狠劈港元定存息，今天（3月9日）共有9間銀行再追趕減息快車，包括建行亞洲及大眾財務全面削短中長息。而素來打高息牌的中資行及財務公司，竟撤兩厘息，短存續是重災區。

新一輸劈息潮的緣起，皆因聯儲局突於上周二（3月3日）作緊急減息0.5厘，累及港元拆息連日急跌，港元定存息率的跌勢更加劇。如此一來，令回報有望逾兩厘的通脹掛鈎債券（iBond），或俗稱「長者iBond」的銀債頓變吸引。

畢竟今年以來，港銀的减息潮惡化，兩厘息已買少見少；總覽21間銀行，僅12間保持兩厘或以上的特惠息。若以長息來看，一年定存竟剩餘一間大行，仍力保此高息（見表）。

南洋商業銀行經濟及策略研所主管卓亮預計，今年全年本港的通脹率升幅，或介乎2%到2.5%。

反觀，iBond過往的保證年回報至少有1厘，而政府去年推的銀債，「包底息」更由兩厘破天荒提高到3厘。

今年通脹或升2.5% iBond回報有望跑贏定存

專家更點出4大致勝關鍵，建議散戶保留閒資，改作抽iBond或銀債更划算，包括︰

（1）iBond回報或逾兩厘︰首先，若今年整體的通脹率升2.5%，通脹掛鈎債券的回報有望達2.5厘，且在全球央行鬥減息的不歸路下，凸顯鎖定3年利息的定息產品，頓變逆市奇葩。反之，散戶若把血汗錢猛追抗震股，如以低價撈已失守50元關口的滙豐（00005），博股息率8厘，但股價自高位已插水逾兩成，慎防墮入賺息蝕價的高息陷阱。

（2）定存高息隨時下架︰在眼下持續的劈息潮，3月開局業界更採減快加慢格局，如富邦於今年初的一年存息仍有2.6厘，以起存額100萬元計，本來追息族可賺息2.6萬元。可是經連番減息、累削0.75厘後，如今僅得1.85厘，相同銀碼僅收息1.85萬元，靠食老本收息的退休族，變相少袋7,500元。

遠的不說，單以上周初為例，本來仍高踞長息榜冠軍的招商永隆，上周五（3月6日）竟驟削一年存息1厘，至僅1.4厘，如今在高息榜中幾近敬陪末席。

低處末算低的還有大眾財務，今年初時大眾財務的冠全城息率為2.625厘，但今天減一年定存息後竟乍現1.95厘。

相對地，上周減幅相對輕手的工銀亞洲，只略減0.05厘，以2.15厘膺一年期的「高息王」，也是碩果僅存的兩厘息。

（3）銀債小額也享高息︰再舉一年期定存為例，工銀亞洲要求至少是百萬富翁的指定理財戶，斥100萬元的新資金，才獲2.15厘最高息。另一邊廂，iBond入場費僅一萬元，而過往不少長者愛大手抽銀債，動輒斥10萬元申請10手(每手涉1萬元)，倘在銀債全中，而「包底息」又有3厘，3年可穩袋9,000元利息。

（4）iBond可靈活套現︰放於定存的資金需被綁一段時間，中途離場不但罰息，甚至要繳交手續費，個別銀行更不允許提早取款。可是，iBond在港交所（00388）掛牌，債券持有人可隨時沽貨套現。

9行今天再減存息 大行存息竟高於中小業界

此外，說回今天的存息市況，石油價格戰引爆環球股災，「三桶油」重傷，投機客更形容為「第3次世界大戰」，後市恐考驗「貿戰底」及「海嘯價」。在油股債3殺下，市場恐慌情緒急漲，避險族急覓避風港，奈何港銀不斷減定存息，今天共9間銀行再減息。

如花旗、星展、華僑永亨、招商永隆及東亞（00023）主力減半年或以下短存，信銀國際及集友則調低長息，大眾財務與建行亞洲全方位削短中長息。

另方面，綜觀上星期，乃3月開局首周，竟多達17間銀行鬥減不同存期的息率，為今年以來單周最多，包括最矚目是眾安（ZA Bank），自去年底開業以來首次全線減息。

眾安調低1個月、半年及1年存息0.4厘，1個月新息率僅險守1厘，半年與1年皆報1.6厘，只是3個月維持兩厘不變。這虛擬銀行於去年12月18日搶閘試業，且剛於上月底煞停3個月最高享6.8厘的價格戰。

上周追趕減息快通道還包括︰中銀香港（02388）、創興（01111）、工銀亞洲、南商、大眾銀行及旗下大眾財務、東亞（00023）、集友、星展、信銀國際、招商永隆、建行亞洲、交銀香港、富邦及華僑永亨。

另有3行則加完又減，如跟大隊轉減的恒生（00011）、渣打及大新（02356）。

專家料劈息潮未止，且憂美國經濟陷衰退，進一步拖累本港經濟，而中小行面對息差壓力更大，難再以本傷人，盲目高息搶存。

港元1個月拆息9連跌，新報1.1096厘。星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享料，或再下試0.8厘、即自2018年4月的低位，主因是市場預料聯儲局於下周四（3月19日）再減息0.5厘。

經最新的降息浪，當前大行的息率竟高於中小行，比如花旗3個月定存享2.3厘，較大眾財務的1.825厘高，惟同期不及工銀亞洲的4.2厘。

花旗延長3個月短存息2.3厘，惟屬快閃性質，除了是短至本周三（3月11日）就截止，以及須指定理財戶、如私人銀行客戶，又或Citigold戶口及持有指定產品結存等；況且，須注意本周四（12日）相同短存息驟變1.9厘，且特惠息亦短至本周六（14日）就屆滿。

專家指，追息族欲在「血洗星期一」，伺機把辛苦錢泊在幾近零風險的港元，慎防令存息愈跌愈低。與此同時，花旗厚待個別指定理財大戶，但今天勁減現有Citibanking客戶的3個月短存0.4厘，新息率僅得1.4厘。

而計及市面所有定存,目前半年期以東亞的2.25厘居首，論及全城最高息，是集友7天享10厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

銀色債券 港元定期存款 iBond 工銀亞洲 石油 定期存款

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【定期存款】花旗3個月港元定存息2.3厘 罕有高於中資行
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