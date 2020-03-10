【抗疫概念股】從業務剖析 平安好醫生屬潛力增長股？

▲ 從業務剖析 平安好醫生屬潛力增長股？

投資市場近日走勢雖然陰晴不定，但是作為投資者，更應着重揀選優質股。平安好醫生 （01833） 因新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情獲市場熱捧，今期跟大家探討此具潛力的增長股。

活躍用戶因疫情急增

平安好醫生是「AI+生態圈場景」的互聯網在綫醫療平台，並與綫下服務如醫院到診及藥店有緊密的協調合作。由於新冠肺炎因素，公司註冊用戶及日活躍用戶數近月急增，於1月20日至2月10日期間平台訪問人次達11.1億次；於2019年的日均諮詢量為72.9萬。

▲ 「抗疫義診專線」免費諮詢問診綫上平台頁面，為公眾提供衛生防護指導。

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4大業務範疇

再看業務細分，大家會更明白平安好醫生的生意模式，其業務主要分為4大類：

1. 在綫醫療

通過自主研發的AI輔助診療系統協助自有醫療團隊，為用戶提供涵蓋7x24在綫諮詢、轉診、掛號、在綫購藥及1小時送藥等醫療服務，並以自有醫療團隊為核心提供多元化的一站式會員服務類產品。於2019年，這部分收入為8.58億元（人民幣，下同），按年增長108.9%，佔總收入16.9%，佔總毛利32.4%；毛利率上升4.1個百分點，至44.2%。

增長來自包括「就醫360」、「平安好醫生私家醫生」的會員服務類產品及在綫問診服務產生的電子處方銷售等業務表現升幅顯著，加上與平安人壽保險重新簽署了問診服務協議並上調服務費所致；去年會員收入超過4億元。

2. 消費型醫療

為個人及企業客戶提供涵蓋體檢、醫美、口腔及基因檢測等標準化健康服務。去年收入11.1億元，按年升22.9%，佔總收入約30%，佔總毛利34.2%。毛利率跌10.2個百分點，至36%，主因受企業用戶的團體體檢業務收入佔比上升以及履約率增加的影響。

3. 健康商城

商城通過自營和平台兩種模式運營，在綫為用戶提供覆蓋中西藥品（非處方藥）、營養保健、醫療器械、母嬰育兒及運動健身等眾多品類的商品。去年收入29億元，按年升55.7%，佔總收入約57.3%，佔總毛利20.1%。毛利率為8.1%，按年跌2.7個百分點。

值得留意的是，業務可再分為個人消費及企業兩類，分別佔該分部毛利73%及27%。企業毛利於去年增長明顯較快，按年升102%，但毛利率只得4.9%，較個人消費的10.8%低。

▲ 平安好醫生的「一分鐘診所」。

4. 健康管理和互動

主要為健康相關產品及公司提供廣告服務賺取收益，目前客戶包括默克、輝瑞、默沙東等知名藥企。另外，會制定各種健康計劃、工具及活動，並向用戶推薦個性化產品及服務。業務去年收入達1.93億元，按年增長22.7%，佔總收入約3.8%，佔總毛利13.4%。毛利率為81.6%，按年升0.1個百分點。

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整體表現方面，2019年收入為50.7億元，按年升51.8%。不過，營運成本按年升幅更高達60.5%。公司擁有人虧損7.3億元，按年減少19.5%。截至去年底，註冊用戶3.15億，按年升18.9%，全年累計諮詢6.74億，按年升65.5%。月活躍用戶6,690萬人，付費用戶297萬人，付費用戶轉化比率4%，按年升0.4百分點。

傾向監察原因

平安好醫生所有數據表現也很好，所以股價走勢很強，但筆者仍傾向監察是因為仍在虧損。

「平安好醫生私家醫生」為增長亮點，但如果真人跟進是賣點，變成AI優勢原來不實在，幫不到變現。然而，全公司2,900名員工加外部醫生人數總和不過1萬人，可服務6,690萬人活躍用戶，若非AI又想不到可怎樣達成？另外，未來內地監管明確綫上覆診納入醫保報銷，相信反會吸引更大競爭。至於健康商城得單位數毛利率顯然不太理想。而較可能有驚喜的會是因流量激增帶動廣告收入。

平安好醫生近年除了內地，也有嘗試拓展海外業務，可是短期應難有大貢獻。管理層預期2021年不再虧損，宜看今年表現如何。

（節錄）

【原文︰一隻值得放入監察名單的增長股】（收費文章）