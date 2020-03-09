  • 25°C
香港時間 : 2020309日 (一) 19:05
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？

理財學堂 18:44 2020/03/09

分享：

新型冠狀病毒肺炎全球肆虐，美國亦出現社區傳染個案，美股道指在上月24日急瀉，單日跌逾千點，或3.6%。市場瀰漫不安情緒，反映美股恐慌程度的「VIX」，由約17點，急升至25點，單日抽升47%！每當市場出現悲觀情緒，甚至出現恐慌性拋售，量度市場情緒的指標--「恐慌指數」（又稱VIX指數）都會抽升，VIX表代表是甚麼呢？

反映標指期權價格

VIX指數全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index），是股票市場常用的晴雨表之一，VIX主要是根據標準普爾500指數相關期權（option）的實時價格，推測未來30日標普500指數的波動程度，每個交易日均有報價。

VIX之所以被「譽為」恐慌指數，全因每當股市急跌時，投資者充斥着恐慌情緒，為對冲持股（甚至進行看淡投機），便傾向購買期權去保護正股倉位，看淡期權價格便會被搶高，因此，VIX亦會被推升。

簡單而言，VIX上升，反映股市波動性增加，投資者不安的情緒高漲；相反，VIX下跌，則反映股市波幅收窄，投資者情緒平穩，不過，要留意的是，「情緒平穩」不等於「樂觀」，故此，即使VIX持續下跌，也不代表股市會不斷急升，表現出來的，或可以是橫行，只是股指不再大幅下跌而已。

值得留意的是，VIX與美股是同步指標，即是股市的急跌與VIX的急升是同步。不過，VIX也有一些重要的觀察點，就是當VIX升至異常高位時，往往代表市場已出現恐慌性拋售，股市嚴重超賣，並在其後的時間股市或有機會呈現超賣後的反彈。

回顧過去幾次重大金融事件，除了在2007年至2008年金融海嘯期間，VIX曾高見89.5之外，1997年的亞洲金融風暴、2000年的科網泡沫爆泡，VIX均升至49點左右，便在隨後數月緩緩下降，美股亦展開反彈。

VIX相關ETF

美股經過連續兩周急挫後，VIX指數已升至41.94（以3月6日收市價計算），離2000年科網泡沫爆泡的49點，僅差不足8點，反應市場已極度恐慌。

Vix指數續創新高，反應市況極為波動，風險隨之增加。

如果投資者擁有美股戶口，可以透過買賣VIX的相關ETF，作出部署，投資者僅記留意當中的波動性及風險。

看好VIX ETF

VXX——iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VXZ——iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

UVXY——ProShares ETFs： Ultra VIX Short-Term Futures ETF，兩倍槓桿

TVIX——VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN，兩倍槓桿

VIIX——VelocityShares VIX Short Term ETN

VIXY——ProShares ETFs： VIX Short-Term Futures ETF

反向VIX ETF（即看淡VIX指數）

SVXY——ProShares ETFs： Short VIX Short-Term Futures ETF

 

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【減息影響】美國減息推升金價　投資黃金ETF有咩選擇？
2020/03/04
【減息影響】美國減息推升金價　投資黃金ETF有咩選擇？
【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
2020/02/27
【ETF小知識】何謂ETF？6問答了解投資好處及風險
【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
2020/02/13
【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
2020/02/12
【虛擬銀行】羅兵咸料8家虛擬銀行上半年全數登場
經濟衰退 股票 美股 ETF 期權 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】口罩內放紙巾增加耐用度？藥劑師拆解6大戴口罩疑惑
【新冠肺炎】口罩內放紙巾增加耐用度？藥劑師拆解6大戴口罩疑惑
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【鼠年2020】鼠年增運法！蘇民峰教你風水家居布局
【ETF小知識】比較全港12隻反向ETF 每手入場費400至1000元
【ETF小知識】比較全港12隻反向ETF 每手入場費400至1000元
【好書推介】特朗普自詡「穩定天才」 被揭混亂無紀律行徑
【好書推介】特朗普自詡「穩定天才」 被揭混亂無紀律行徑
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【口罩標準】網購口罩要睇清！一文睇晒歐美韓台口罩標準
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【武漢肺炎】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？