【股災2020】美股寒暑表 甚麼是恐慌（VIX）指數？（附相關ETF一覽）

新型冠狀病毒肺炎全球肆虐，美國亦出現社區傳染個案，美股道指在上月24日急瀉，單日跌逾千點，或3.6%。市場瀰漫不安情緒，反映美股恐慌程度的「VIX」，由約17點，急升至25點，單日抽升47%！每當市場出現悲觀情緒，甚至出現恐慌性拋售，量度市場情緒的指標--「恐慌指數」（又稱VIX指數）都會抽升，VIX表代表是甚麼呢？

反映標指期權價格

VIX指數全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index），是股票市場常用的晴雨表之一，VIX主要是根據標準普爾500指數相關期權（option）的實時價格，推測未來30日標普500指數的波動程度，每個交易日均有報價。

VIX之所以被「譽為」恐慌指數，全因每當股市急跌時，投資者充斥着恐慌情緒，為對冲持股（甚至進行看淡投機），便傾向購買期權去保護正股倉位，看淡期權價格便會被搶高，因此，VIX亦會被推升。

簡單而言，VIX上升，反映股市波動性增加，投資者不安的情緒高漲；相反，VIX下跌，則反映股市波幅收窄，投資者情緒平穩，不過，要留意的是，「情緒平穩」不等於「樂觀」，故此，即使VIX持續下跌，也不代表股市會不斷急升，表現出來的，或可以是橫行，只是股指不再大幅下跌而已。

值得留意的是，VIX與美股是同步指標，即是股市的急跌與VIX的急升是同步。不過，VIX也有一些重要的觀察點，就是當VIX升至異常高位時，往往代表市場已出現恐慌性拋售，股市嚴重超賣，並在其後的時間股市或有機會呈現超賣後的反彈。

回顧過去幾次重大金融事件，除了在2007年至2008年金融海嘯期間，VIX曾高見89.5之外，1997年的亞洲金融風暴、2000年的科網泡沫爆泡，VIX均升至49點左右，便在隨後數月緩緩下降，美股亦展開反彈。

VIX相關ETF

美股經過連續兩周急挫後，VIX指數已升至41.94（以3月6日收市價計算），離2000年科網泡沫爆泡的49點，僅差不足8點，反應市場已極度恐慌。

▲ Vix指數續創新高，反應市況極為波動，風險隨之增加。

如果投資者擁有美股戶口，可以透過買賣VIX的相關ETF，作出部署，投資者僅記留意當中的波動性及風險。

看好VIX ETF

VXX——iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VXZ——iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

UVXY——ProShares ETFs： Ultra VIX Short-Term Futures ETF，兩倍槓桿

TVIX——VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN，兩倍槓桿

VIIX——VelocityShares VIX Short Term ETN

VIXY——ProShares ETFs： VIX Short-Term Futures ETF

反向VIX ETF（即看淡VIX指數）

SVXY——ProShares ETFs： Short VIX Short-Term Futures ETF