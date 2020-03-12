▲ 企業數碼轉型 想搶佔優勢要靠敏捷性管理？

眾所周知，各行各業都正面臨數碼顛覆者（Digital disruptor）的挑戰。因為這些顛覆者的存在，顧客對服務質素的要求不但與日俱增，更尋求多變萬化。有見及此，許多大型公司都開始在它們的商業策略中強調數碼創新（Digital innovation）。在Accenture技術展望2020年的調查中，75%的受訪中國企業高管認為，創新的重要性日益凸顯，企業需要改變創新模式，與合作夥伴和第三方組織一起構建更緊密的生態系統。他們都深信一個道理：如果沒有前瞻性的產品和服務，公司便會迅速失去市場份額。

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數碼顛覆者是如何憑創新的產品和服務，在短時間內獲取顧客的歡心呢？就是靠靈活性（Agility）。根據瞬息萬變的市場要求，數碼顛覆者會快捷地調整產品或服務；為配合需求，它們甚至會優化公司內的運作模式，確保顧客和員工都能享受流暢的體驗。這做法也能確保公司能吸納市場上最好的人才，為客戶提供最貼心的服務。

按市場反應改良開發近產品

如何在產品開發的過程創造靈活性呢？透過敏捷性管理（Agile methodology），盡快地把最簡可行產品（Minimum Viable Product，MVP）推出市場，總結經驗和市場反應，不斷進行產品優化和開發下一個MVP。

現時，部分傳統公司的產品開發團隊仍會花費以年計的時間設計、研究和開發一個產品。它們的目的只有一個，就是在項目的最後階段推出近乎完美，而不同管理層成員又滿意的產品。當中最常用的工具便是瀑布式開發（Waterfall development）。然而，這個方法需要面臨產品過時的風險。在現今瞬息萬變的市場，一個設計完美但開發費時的產品，無法捕捉在開發過程中顧客正在不斷轉變的需求，甚或在推出時已被競爭對手奪得先發優勢（First-mover advantage）。

幸好的是，這正是敏捷性管理能彌補的漏洞：盡快推出MVP是最佳爭奪市場和聆聽市場的方法。儘管並不是每個MVP都能全面贏得市場的認同，失敗更是兵家常事，但在推出每個MVP以後，開發人員須共同尋找成功及失敗的因素，然後在下一個MVP作出改善。另外，由於每次的MVP優化都是根據用家的真實反饋，可能會跟先前的設計大相徑庭，敏捷性管理將能幫助企業帶來更創新的產品。

敏捷性管理可應用至企業管理

許多視創新為核心能力的公司如Google和Spotify都積極地在產品開發流程中運用敏捷性管理；甚至傳統金融機構都嘗試注入敏捷性管理的理念，近年在香港較為著名的例子包括滙豐的P2P電子支付手機應用程式PayMe，在小至項目開發團隊、大至整體規劃都運用了敏捷性管理。

雖然產品導向的敏捷性管理現時被更廣泛地應用在程式開發裏，然而，低至產品開發模式、中至人力資源管理，高至整間公司的管理模式，敏捷性管理也能被套用其中。很多香港的企業也意識到靈活和創新在21世紀的重要性，逐漸探索一套最適合自身需要的敏捷式管理模式，筆者將在下篇文章以金融服務業為例，更詳細解釋敏捷性管理的優點及應用。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

作者：

Sher Li Tan（埃森哲大中華區董事總經理）、

Sunny Wong（埃森哲大中華區諮詢經理）、

Pam Poon（埃森哲大中華區諮詢顧問）