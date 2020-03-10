▲ 【移民新西蘭】新西蘭永居相當於是澳洲永居？

坊間普遍會將澳洲和新西蘭相提並論，雖然澳洲和新西蘭有着相近的歷史、文化和相同的語言，但是兩者的永居並不是相通。因此，坊間有指可透過新西蘭作為跳板，獲得澳洲的居留權，這個做法是不值博的。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法

事實上，由2001年開始，澳洲便廢除了新西蘭人獲得當地福利的機會，同時讓新西蘭人申請澳洲居留權的困難程度變得更高。

如果是澳洲公民或永久居民，在入境新西蘭時不需要申請任何種類的簽證就可以在新西蘭生活和工作，而且福利待遇等同於新西蘭永久居民。其次，持有澳洲永居，在入境新西蘭後，如果想換成新西蘭的永居，毋須任何申請費用，只要滿足新西蘭移民局有關居留簽證的要求，即在新西蘭居住兩年，每年居住滿184天就能獲得新西蘭的永久居民簽證。

待遇不一樣

然而，若是新西蘭永久居民，想去澳洲工作和生活，是必須要有簽證才能進入澳洲。除了新西蘭的公民身份（citizens）外能夠獲得特殊的444類別簽證入境澳洲，其他所有持有新西蘭永居簽證的申請人，在進入澳洲時必須申請持有一類簽證才能進入和留在澳洲。

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」】

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」】