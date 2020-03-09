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【定期存款】花旗3個月港元定存息2.3厘 罕有高於中資行

收息攻略 17:29 2020/03/09

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花旗提供差異化港元存息，指定理財戶的3個月存息暫維持不變；但一般現有客戶卻減0.4厘。

油股債3殺下，市場恐慌情緒急漲，避險熱錢急覓避風港，奈何港銀近期卻不斷減港元定存息，今天（3月9日）暫有兩間業界鬥減息，包括招商永隆及東亞 （00023） 等，短存續是重災區。

東亞新近削138天年息，更已由今年初的2.4厘高位，累計急劈近1厘，至低見1.41厘。同日，招商永隆亦再狠劈3個月年息0.35厘，新息率低見1.3厘。

反觀花旗則延長3個月短存2.3厘，至本周三（3月11日）止，致令美資大行花旗的存息，竟罕有高於中資行招商永隆。

不過，花旗的2.3厘屬快閃性質，除了是短至本周三就截止，以及須指定理財戶、如私人銀行客戶，又或Citigold戶口及持有指定產品結存等；而且須注意本周四（12日）相同短存息驟變1.9厘，且特惠息亦短至本周六（14日）就屆滿。

專家指，追息族欲在「血洗星期一」，伺機把辛苦錢泊在幾近零風險的港元，慎防兩厘息賣少見少；事實上，3月開局首周，已多達17間大中小行鬥減息，致令存息愈跌愈低，而東亞及招商永隆更是一減再減。

與此同時，花旗厚待個別指定理財大戶，但今天勁減現有Citibanking客戶的3個月短存0.4厘，新息率僅得1.4厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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