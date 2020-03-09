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【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運投資不足3年或沒收護照

亞洲 18:23 2020/03/09

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【移民台灣】台灣增投資移民條件 營運或投資不足3年或沒收護照

台灣與香港文化背景相近，且移民門檻不高，成為港人熱門移民地。去年港人投資移民的個案急增，台灣經濟部投審會早前表示，為堵截「假投資、真移民」，擬增投資條件及審查。根據台灣投審會日前上載新的投資移民申請書，已新增及更改部分投資條例，包括營運或投資期要求由1年加至3年，且每年至少要聘請2名當地員工。有移民公司負責人表示，相信新要求是為了確保申請人如實執行投資計劃，又認為新要求未算嚴格。

【延伸閱讀】【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」

營運或投資年期1年變3年

Anlex灝鏘移民行政總裁羅立光表示，相較於去年的7月至10月，今年初的移民查詢數字有所回落，但與去年同期相比，亦有1倍的增幅，平均每日有20至30人查詢。對於台灣新修定的投資移民計劃，他表示，投資門檻維持600萬元以上新台幣（約156萬港元）不變，營商或投資期由1年增至3年，增加每年至少聘請2名當地員工的要求，並要申請人填寫預計營業額。據台灣當局規定，申請人通過審查後可申請在台居留證，連續居住滿1年可入籍台灣。如申請人無法符合營運3年的條件，當局有權沒收批出護照。

【延伸閱讀】【移民東亞．台灣】移民台灣的6個優點 投資移民只需$150萬！

移民公司負責人：未算嚴格

對於今次新修訂的要求，羅立光認為未有要求投資需達到一定的營運額或回報，相較於加拿大、美國及澳洲等地未算嚴格，而且達到所需的難度不高。他認為，台灣當局收緊投資移民計劃的要求，與以往申請計劃過多、部分計劃參差不齊有關。他認為，新措施下能讓台灣當局分辨申請人是否有意落實計劃，為台灣經濟作出貢獻，而非僅為入籍台灣，料有助加快審查程序。

建議預留更多營業資金

台方相關新措施已即時生效，羅立光表示，申請審核中而未收到居留證及滙款通知書的申請人，需補交新表格，而新申請人需填寫新表格作申請。由於新要求下申請人需最少營運或投資3年，他指不少客人擔心會有經營不善、虧蝕等情況，他認為如屬小本經營，相信問題不大。他建議申請人可用100至200萬新台幣（約26萬至52萬港元）作開業資金，其餘用預留作營運資金。

記者：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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