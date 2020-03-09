【移民德國】德國新移民法吸專才　搵工更容易？

▲ 【移民德國】德國放寬移民條件吸專才 工作滿4年可申永久居留

為了吸引更多技術人才前往德國工作，德國於3月1日起實施新移民法（Skilled Immigration Act）。在德國新移民法下，來自非歐盟國家的技術勞工料將更易移民至德國，工作滿4年便可獲永久居留，有意移民德國朋友要留意。

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新移民法放寬了非歐盟國家的合資格專業人才到德國工作的要求。據德國政府Make it in Germany網站，合資格專業人才是指具有大專學歷或接受至少兩年專業培訓的人士，惟資格必須獲德國有關當局的認可。

專業資格仍須當局審核

新移民法實施後，在德國找工作會變得容易，因合資格專業人員只需持有僱傭合約或特定工作機會及具有德國認可的資格，即可於德國工作。德國聯邦僱傭辦事處（Federal Employment Agency）將不會再作「優先審核」（Priority Check），即不檢查是否有來自德國或歐盟的申請人可以勝任該工作，但會繼續審核其僱用條件。

而非歐盟地區的合資格專業人才將不再受技能短缺的職位限制，只要具有德國認可的職業培訓資格，居留許可（Residence Permit）允許他們在德國從事任何涵蓋該資格的工作。

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新政下，具有職業培訓資格的專業人才也可到德國求職，他們最長可獲得6個月的居留許可。不過，其資格必須獲得德國相關機構的認可，並且證明能夠自行負擔在德國的生活費用及懂得其職業所需的德語。一般而言，申請人的德語至少須達B1等級。在德國找工作期間，每周工作上限為10個小時，讓僱主和申請人了解是否適合。

工作滿四年可申永久居留

此外，合資格專業人才之前須在德國工作5年始可申請永久居留，現時須在德國工作滿4年，便可申請德國永久居留權。

根據新規定，除了大學畢業生外，有意到德國尋求培訓機會人士只要德語達B2級水平、將會獲得學校所頒發的高等教育畢業證書、年齡為25歲或以下及有足夠的財政能力，亦可申請德國簽證。如果已在德國完成職業培訓課程的人，可於2年後獲得永久居留權，該時限與畢業生相同。

責任編輯：曹佩鈞