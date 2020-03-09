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【油價急瀉】原油ETF 香港上市有呢兩隻

理財學堂 17:20 2020/03/09

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石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，沙特阿拉伯計劃減價及增產，展開石油減價戰，油價創1991年波斯灣戰爭以來的最大跌幅，一度暴瀉逾三成。投資者若想直接捕捉油價，可留意本港上市的原油ETF。

【延伸閱讀】油價曾暴瀉三成　創1991年波斯灣戰爭以來最大跌幅

【延伸閱讀】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油

兩隻本港上市原油ETF

在港上市的原油ETF分別有F三星原油期 （03175） 及FGX原油 （03097） ，兩者不是直接追蹤原油期貨價格，而是分別追蹤標普高盛原油額外回報指數及標普高盛原油增強額外回報指數，但與美國期油價格關係密切。

兩隻ETF的名稱開首皆有英文字母「F」，這是代表「Future」，即期貨的意思。這類ETF是以期貨指數作為基準，並直接投資於複製其基準的組成和比重所需的期貨合約 。

ETF 收市價（港元） 開支比率（%） 每手入場費（港元）
F三星原油期 （03175） 6.45 1.48 1,290
FGX原油 （03097） 2.99 0.99 1,495

資料來源︰彭博，數據截至3月9日收市價

油價前景危如累卵

市場普遍看淡油市前景，高盛指，布蘭特期油最悲觀或跌至每桶20美元。如果投資者看淡未來油價走勢，想從中獲利，期油反向ETF是選擇之一，投資者可選擇在美買賣相關期油反向ETF，詳細可瀏覽以下連結文章。

【ETF攻略】恐慌下的骨牌效應 一招策「反」油價

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 理財學堂

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