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【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法

澳紐 15:15 2020/03/09

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【移民新西蘭】50萬元即可申請企業家簽證？即睇移居新西蘭的3種方法

被譽為幸福國度的新西蘭，以美不勝收的湖光山色聞名。當地生活步伐較慢，追求工作與生活平衡（Work-life balance），吸引不少嚮往慢活的港人，查詢移民到新西蘭的方法。因此，今次請來永健會計師事務所高級經理李俊賢，主要探討移民新西蘭的3個方法。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】 80後夫婦技術移民新西蘭 500萬港元購2000呎獨立屋

李俊賢表示，「暫時去新西蘭的申請人未算好多。至於移居新西蘭主要有3種方式，分別是投資移民、企業家簽證，以及技術移民。新西蘭技術移民與前兩者的分別，主要是打工，而不是投資。壞處是靠老闆，要公司申請簽證。工作的新西蘭公司規模要夠大，背後亦要面對好多政府查詢，才能在海外招聘人手。如果從事IT界別，在當地獲聘的機會較大。

投資移民資金龐大

新西蘭投資移民Investor 1要放1,000萬紐元（約5,000萬港元），好處是無其他要求。只需將筆錢在新西蘭長放3年，就可以拿永居（PR）。永居後，不一定要取護照（Passport），未來有需要時，隨時也可以回新西蘭居住。

至於另一個計劃，投資移民Investor 2要求是300萬紐元（約1,500萬港元），每年有400個配額。兩個投資移民計劃都可以投資政府債券、上市公司股份，甚或買樓，但大前提是不可以自住，不能買住宅物業，但可買商廈。有一點要記住，買房地產的大原則，就是非自用性質。

現實上，申請移居新西蘭的客戶，並不是太多人選擇投資移民的方式，因為始終涉及銀碼不小。」

企業家簽證歷時較久

因此，若想較輕鬆移居新西蘭，還有一個方法是企業家簽證Entrepreneur Visa，最初成本最低只需10萬紐元（約50萬港元）。

李俊賢指，「開公司做生意移居新西蘭，心路歷程好長，需時3至6年。企業家簽證有較多要求，要寫計劃書，但最低資本金要求10萬紐元，就可以拿到工作簽證，算是較輕鬆的初創計劃。其後，要將資本金增加至50萬紐元，並需在當地請3個人，就可申請居留。」

企業家簽證歷時較久，但自主性較高，亦不需倚賴老闆，不會限申請者做甚麼生意，申請人可做網購等生意。

【延伸閱讀】【移民新西蘭】新西蘭技術移民 有甚麼條件才可達160分？

技術移民較受歡迎

上述提及的投資移民和企業家簽證都需要資金，唯獨技術移民沒有投資要求。李俊賢續指，「所以，較多人會選擇技術移民。技術移民是以計分制為主，詳細可參考官方網站，看看自己大約有幾多分。若達到160分，就可考慮入紙。分數涉及申請者年齡、學歷、工作經驗等。大學學歷有50分，碩士有60分，有新西蘭公司請有50分。這樣已經有100分，但之後分數就難獲取。愈後生愈高分，30歲就是黃金期，有經驗又後生，有6年工作經驗，已經夠160分，可以入紙申請。」

技術移民難在要找到合適的新西蘭公司。有些申請者會找中介，幫助其在當地找工作，將難度降低。

若申請人屬於長期缺乏人才，如工程、建築、電訊等行業，將會有一定優勢。另外，受歡迎的還有與實驗、醫療相關的工作，IT也是有分加的。有這些技能，對移民局考慮申請人個案，都會有幫助。值得一提的是，若配偶有大學學歷，都可以加分。

因此，若申請人具大學學歷，又介乎30歲，申請技術移民的成功率可望增加。

永居後毋須移民監

李俊賢指，「澳洲和新西蘭都多客人比較，其實兩者都好接近，最終選擇哪個國家落戶，都好睇客人個人取向。以中國客人做例子，由於新西蘭可以允許永居享有所有當地福利，只是無得選總統，由於大部分申請人都不太介意沒有投票權，所以新西蘭永居有其優勢。」

值得一提的是，新西蘭是全球唯一一個取得永居後可以永遠隨時進出的國家，並且新西蘭的永居是一個永久有效的簽證，沒有到期日期。擁有新西蘭永居後，不需要有移民監的要求來維持永居身份。惟澳洲永居持有人若出境澳洲，則需每5年續簽一次居民往返簽證。

 

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯

欄名 : 移民攻略

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