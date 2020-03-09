【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？

▲ 【BNO】各地限制港人入境 轉用BNO能否獲豁免？

多地實施對華入境限制，以減低新冠肺炎疫情於境內散播風險。由今日（9日）起，日本暫停香港、澳門及韓國旅客的免簽證安排，並要求包括港澳在內的中國及南韓旅客，入境日本後要隔離14日。各地限制港人入境，如港人持有英國國民（海外）護照（BNO）入境，能否獲得豁免？

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日本：暫停BNO免簽證

日本駐香港總領事館在網站公布有關「徹底加強邊境口岸對策的新措施」的問答，提及BNO護照同屬暫停免簽證待遇對象，同時在今日（9日）起開始不能免簽證進入日本。

台灣：暫緩港澳人士入台證申請

台灣陸委會於2月10日宣布，基於防疫的考慮，自2月11日零時起，港澳人士暫緩入境，當中涵蓋學生及港澳居民。只有部分商務履約活動、跨國企業內部調動（含陪同人員）或持台灣有效居留證之配偶及未成年子女，可經核准入境，並須同時配合居家檢疫14天。由於台灣當局暫緩處理網上入台許可證的申請，特區護照及BNO持有人同受影響。

俄羅斯：BNO持有人可申簽證

俄羅斯於2月20日實施禁止所有中國公民，包括港澳人士，以工作、私人、教學及觀光理由入境俄羅斯的措施。俄羅斯駐港總領使館在其官方Facebook專頁回覆網民查詢時指，持有BNO的旅客可如常申請簽證。不過，俄羅斯當局亦規定，從中國大陸，香港和澳門到訪俄羅斯的旅客，不論國籍如何，入境後均須接受身體檢查，並在其預定的住宿地點隔離14天。

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大多以出發地或旅遊史設限

由於大多國家或地區是根據旅客的旅遊史或出發地點，實施相關的入境限制。如BNO持有人在本港出發前往相關的國家或地區，均會受到相關的入境限制而影響，現時僅俄羅斯對特區護照及BNO有不同的待遇。因應外國多地持續有確診個案，食物及衞生局局長陳肇始早前出席節目時呼籲，港人如非必要，應延遲外遊計劃。

如想了解各國對旅客的入境限制，以及所持有的護照會否受影響，可查詢相關駐港外國機構。



責任編輯：李瑩