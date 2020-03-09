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【港元定期存款】美國緊急減息後首周 一年期港元定存比併

收息攻略 12:51 2020/03/09

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3月開局首周，美國聯儲息突宣布減息0.5厘，市場預料全球低息環境持續。本港上周有17間銀行調低不同存期的港元息率，為今年以來單周最多，當中虛擬銀行眾安（ZA Bank）減長短息0.4厘，為去年底開業以來首次。專家料港元定期存款息率下跌潮未止。

各港銀皆減存息

眾安銀行調低1個月、6個月及1年期的存息0.4厘，新息率1個月僅險守1厘，半年與1年皆報1.6厘。不同存期中，只有3個月維持兩厘不變。此外，渣打香港更一周3連減，當中降幅最多是短存，累計大減0.55厘，最新報1.2厘。

【定期存款】眾安開業首減港元存息　僅短存險守兩厘

屢打高息牌的中資行也重手劈息，如招商永隆累削1年存息1厘，僅得1.4厘，由本來高踞長息榜冠軍，如今幾近敬陪末席。

經過一輪減息潮後，一年期港元定期存款中，最高息率的是工銀亞洲，存100萬元有2.15厘，其次是大眾財務的2.1厘，入場費較工銀亞洲為低，為50萬元，但要留意大眾財務不受存款保障計劃保障。

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培指，美國10年期債息跌穿1厘後，屢破史上新低，凸顯市場擔心美國經濟衰退，以及3月中聯儲局須再重手減息0.5厘。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤料，1個月港元拆息暫不會跌穿1厘，惟銀行高息吸存亦乏出路，也無望令存息趨升。

 

作者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

欄名 : 存款收息

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