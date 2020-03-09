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【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元

消費錦囊 12:10 2020/03/09

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【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延至全球多地，口罩供應持續緊張。有見及此，社企masHker本土好罩在本地設廠生產口罩，並將於明天（10日）在網上領籌預購口罩。

【延伸閱讀】【買口罩有優惠】SmAdt自動售賣機可買口罩同消毒用品 用WeChat Pay仲即減$10

明日（10日）的網上預售將派發2萬張籌，每盒共有51個口罩。 是次屬慈善預售，在購買口罩的同時，masHker會按照購買數量捐出額外口罩予指定慈善病友或團體。每人最多可購買4盒口罩。

價錢：

  • 「買二捐一」：248元（2盒自用口罩+1盒捐贈口罩）
  • 「買四捐二」：496元（4盒自用口罩+2盒捐贈口罩）

有興趣人士，可使用信用卡（Visa、Master）丶轉數快（FPS）、PayMe、Apple Pay及Google Pay付款。至於領取口罩方法，除親身到葵興的口罩生產廠領取外，亦可使用順豐到付或順豐智能櫃的服務。

【延伸閱讀】【口罩供應】Yahoo派5,000個口罩！手機App5步免費換領（附換領教學）

而masHker是次生產的口罩為一次性三層過濾防護醫用口罩，符合EN 14683 Type II醫用口罩標準，細菌過濾率（BFE）大於99%，有效阻擋細菌穿透。在生產完成後，masHker亦會把口罩送至權威檢測方進行最終測試。

此外，masHker已聯繫了復康力量、香港認知障礙症協會及香港病人組織聯盟，將會把口罩捐贈至旗下45間本港病友組織，當中包括小朋友與罕見病患者。

詳情

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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