▲ 【MPF】Home Office管理強積金大法

在新冠肺炎疫情持續影響下，很多企業自農暦新年假後採取在家工作安排。在這段期間，人人都減少外出，以減少病毒在社區擴散。打工仔和僱主若果想足不出戶就能輕易處理強積金事宜，可以參考以下方法：

善用受託人的電子服務

現時所有受託人都有提供不同的電子服務，無論在處理時間或方便程度，僱主僱員都能受惠。例如僱主可透過不同受託人提供的網上供款處理系統計算僱員的強積金供款，更可以自動轉賬或其他電子支付方式繳交強積金供款，既準確又快捷。

至於強積金計劃成員亦可透過受託人的數碼服務查閱強積金帳戶資料，有些更提供虛擬助理解答查詢及網上更改強積金投資指示等服務。

「個人帳戶電子查詢」平台查看擁有的帳戶

另外，打工仔每次轉工，就會多了一個強積金帳戶，他們可以趁在家這段時間，透過積金局的「個人帳戶電子查詢」平台及其流動應用程式，通過手機、電腦或平板電腦等，隨時隨地免費查閱其強積金個人帳戶報表，查看自己的帳戶數目及相關受託人的聯絡方法，以方便整合和管理帳戶。

計劃成員透過網上遞交申請，只需提供身分證及最近三個月內發出的住址證明以核實身分，就可以即時啟動服務，既方便又簡單。

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「強積金基金平台」隨時隨地比較表現

積金局的一站式「強積金基金平台」及其流動應用程式，讓打工仔可以隨時隨地輕易地審視強積金基金的資訊，比較管理費及投資表現，再配合受託人的電子服務，便能因應個人情況輕鬆管理強積金。

舉例說，計劃成員可從平台看到同一類別基金的投資管理費是否差別很大，或投資管理費較高的基金表現是否較佳，亦能透過「最高/最低的十個基金」功能，比較基金類別（即股票、混合資產、債券等）或種類（即香港股票、環球股票、美國股票等）的「五年期」或「十年期」的回報，方便打工仔作比較。

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