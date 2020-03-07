【新冠肺炎】港新冠肺炎爆發 港人移民意欲增 醫療質素成首項移民考慮

新冠肺炎肆虐，確診個案不斷增加，不少港人對前境感到憂慮。美聯移民顧問就目前情況進行了一項「新型肺炎爆發後港人對移民看法調查」，了解港人最近的移民意欲，以及疫情對其看法的影響。調查發現，在疫情爆發後，逾６成受訪者表示移民意欲有所增強；而在選擇移居地點時，港人最先考慮的因素不再是價格或對當地的適應程度，而是考慮當地的醫療體系。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀頴指出，是次新型肺炎的爆發影響了不少市民的移民計劃，反映以往港人或未有考慮到移民地區的醫療質素，建議港人在作出移民此等重大決定時，或需進行更全面而仔細的考量。



新型肺炎爆發後 逾６成港人移民意欲增

是次調查於2月中透過互聯網進行，成功收回近150份問卷。調查發現，約59%受訪者正在計劃移民，約4%已提出移民申請，而餘下的受訪者則沒有移民的打算。在新型肺炎爆發後，除卻已提出移民申請的受訪者，大部份受訪者的移民意欲均見增長，佔比約62%，當中移民意欲大幅增加的港人約佔３成，中立的佔約四份之一，而未見移民意欲增加的港人則約佔13%，反映疫情蔓延後，港人移民意欲增強，而部份本來無意移民的港人則開始考慮其可行性。



醫療取代價格成為港人首要移民考慮因素

至於移民考慮因素，調查發現在新型肺炎爆發前，受訪者普遍在計劃移民時首先考慮價格，佔約45%。港人移民考慮因素分數排名依次為價格、適應程度、醫療、所需居留時間和教育。而在疫情蔓延後，約36%受訪者表示醫療方是他們最重要的考慮因素，相反選擇價格的受訪者下降至約31%，反映醫療取代價格成為市民部署移民時優先考慮的因素。港人移民考慮因素分數排名依次分別為醫療、價格、適應程度、所需居留時間和教育。黃秀頴預計是因為在是次大型公共健康問題爆發後，港人明白到一個良好醫療體系的重要性。



新型肺炎爆發後 約四成人欲提早移居

黃秀頴補充，除影響市民在計劃移民時會考慮的因素外，新型肺炎的蔓延亦對港人的移民部署造成一定的影響。逾8成受訪者指出如若他們正在考慮移民，新型肺炎會影響其部署，當中近４成稱他們會提早移居，近四分之一則指他們會改變移民地點。由此可見，在疫情爆發後，不少市民對本地的公共衛生水平信心下降，欲儘早離港移居海外。



各國疫情安排對港人移民部署影響不大

新型肺炎迅速蔓延，各國均針對疫情作出相應的入境及檢疫安排，令不少計劃或正在申請移民的港人紛紛擔憂其計劃受到影響。美聯移民顧問策略總監鄭天殷指出，目前為止各國封關措施的主要對象為內地市民，港澳居民受到的影響程度有限。如若被拒入境，不同國家或地區的所需居留時間均有一定的彈性，有需要的市民可向該國領事館或相關部門查詢。相反，正在準備移民相關證明文件的港人則可能會因個別政府機構有限度服務而略為延誤，例如由高等法院批核的海牙認證及由香港警務處批出的無犯罪記錄證明書，均有機會出現延誤，故正在準備該等文件的港人，或需因應不同機構的最新服務時間作出相應的安排。



愛爾蘭醫療排名高企 或為港人理想之選

鄭天殷建議，有意移民的港人應慎重考慮心儀地區各方面的優勢及短處，並到當地視察方作決定。在近日新型肺炎引起市民對醫療及公眾健康廣泛關注的情況下，醫療體系完善而且目前並未錄得新型肺炎確診個案的愛爾蘭或許是港人的理想移民選擇。除了12年免費英式教育和全面的退休福利保障外，愛爾蘭的醫療體系亦聞名海外，凡是愛爾蘭的普通居民（ordinary residence），無論持有何種簽證或護照，都有權享用愛爾蘭的公共醫療體系，當然亦可選擇當地的私營醫療保健服務。

【移民歐洲‧愛爾蘭】投資100萬歐元 每年入境1次可保居住權

【移民歐洲‧愛爾蘭】愛爾蘭「移民監」門檻低 每年入境1次可保居住權

責任編輯：麥穎華

【更多海外移民及置業資訊，即上「移民百科」】