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【定期存款】眾安開業首減港元存息　僅短存險守兩厘

收息攻略 20:48 2020/03/06

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眾安銀行開業以來首次全面減港元、人民幣及美元存息。

再有兩間港銀加入劈息潮，最矚目的是眾安（ZA Bank），今天（3月6日）減長短息0.4厘，為去年底開業以來首次；傳統銀行亦搶踏減息快車道。

眾安剛調低1個月、半年及1年存息0.4厘，致令1個月新息率僅險守1厘大關；半年與1年皆報1.6厘；只有3個月期維持兩厘不變。

眾安於去年12月18日搶閘為首間試業的虛擬銀行，而剛於2月21日提早截止的開戶排名賽，首創推介會員愈多的合資格特選客戶，3個月最高享6.8厘，吸引約兩萬人參加。

惟隨着虛銀的價格戰競爭煞停，傳統銀行亦鬥減息。而眾安今天亦減美元及人民幣存息。

人幣3個月存息　減至2.15厘

同樣，人民幣存息亦以3個月短存最高，微削0.05厘後至2.15厘。至於最新的美元息，3個月、半年及1年現齊報1.2厘，降幅最多是3個月，由本來的兩厘狠削0.8厘。

眾安的入場費低至1元，但以10萬元作上限，且初期只限約2,000名特選客戶。

此外，本周二（3月3日）逆市獨加的大新（02356），亦跟大隊減息0.2厘，如1年期更撤兩厘，僅得1.8厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

人民幣定期存款 港元定期存款 減息 虛擬銀行 定期存款

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