【新冠肺炎】 保障更全面 疫情下僱主更要買家傭保

▲ 【新冠肺炎保險】 保障更全面 疫情下僱主更要買家傭保

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，不少人大部分時間都選擇留在家中。讀者陳先生的家傭需要外出到街市買餸或超市購買一些日常用品，難免會到一些人多密集的地方，加上家傭放假又會出去與同鄉聚會，家傭受感染的機會都不小，於是詢問僱主可以為家傭購買保險嗎？

為第三者責任作出保障

作為一位負責任的僱主，必須為家傭選購一份妥善的家傭保險，除了可以保障家傭在港期間的醫療開支，亦由保險公司支付相關醫療開支，為僱主節省荷包。此外，一份合適的家傭保險更可以保障僱主面對預計不了的法律責任開支，為第三者責任作出保障。家傭保險還可以為僱主減省僱傭合約上需要承擔的開支及費用。

不幸感染 由保險公司支付醫療開支

假若今次疫情下，家傭因為工作需要為僱主到外出排隊買口罩或日用品時，被受感染了而生病，家傭在港的住院或手術所需的醫療費用都可以向保險公司提出索償。

若不幸地家傭在港病逝，僱主需要遣送該家傭遺體返回原居地，一切的所需費用及補償也可以向保險公司提出索償。除此之外，僱主更甚至可以向保險公司提出補聘新家傭或聘請臨時傭工所需的費用之補償。由此可見一份全面的家傭保險，除了可以保障家中的傭工，更可以為僱主把不必要的負擔轉移給保險公司。

在疫情下，每天都存在很多不確定的變數，因此我們需要為這些預計不了的風險轉移給保險公司，及早為自己和家傭購買一份全面的保險，除了可以減輕僱主對家傭的醫療費用之外，更省卻不必要開支。

【原文︰疫情下買家傭保 保障範圍要全面】（收費文章）