▲ 【新冠肺炎】疫情搭飛機有咩注意事項？空少KOL分享4大機上衞生建議

新冠肺炎（武漢肺炎）令航空業陣腳大亂，許多人的旅遊計劃也給打亂，但仍有不少人因公幹或特別原因需要乘搭飛機，疫情下搭飛機有何注意事項？現任空少KOL「空少小寒の飛行日誌」跟大家建議4個搭飛機的消毒與衞生須知。

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1. 需帶多個後備口罩

建議每位乘客必須戴口罩上機，同時帶備多2至3個口罩隨時更換（不論長短途）。上機後可用消毒紙巾清潔自己座位，seat pocket很難消毒得好乾淨，大家應避免把隨身物品放在該處。

2. 不建議掛起大衣外套

因疫情緊張，不建議要求代掛起大衣外套，以免和其他乘客的衣服交叉感染，同時亦避免空中服務員要從口袋找出登記證以辨認旅客時，誤觸衞生用品（如口罩、紙巾）更易播毒。

3. 記得蓋上廁板才沖廁

如廁後建議蓋上廁板才沖廁，減低細菌病毒傳播機會。另外垃圾要放入垃圾桶內，請勿棄置於放衞生巾或坐廁紙墊的抽屜內。如有不適嘔吐，請不要吐在洗手盆，必須吐進馬桶並沖走，否則空姐空少也無法清理。

4. 請把私人垃圾帶走

乘客最好自行用消毒用品清潔用餐板和座位。又因空中服務人員需要處理餐飲，用過的衞生用品如紙巾、BB的尿片、口罩等必須包好。請自行棄置於洗手間的垃圾桶，或機內的嘔吐袋，作私人垃圾處理，以減低交叉感染的風險。

出發前要注意自己身體狀態，如有不適，非必要都不要坐飛機外遊，因為飛行期間機艙內的濕度和氣壓都會有所改變，一般傷風感冒帶來的不適，在飛機上都會加劇。而且飛機是密閉空間，細菌病毒更易傳播，所以大家都要顧己及人。

作者：趙景隆

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：疫情搭飛機須知 空少KOL分享機上衞生建議】