▲ 【經濟衰退】美聯儲緊急減息都救唔到市

今兩星期嘅焦點新聞應該令投資者眼花繚亂，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）喺全球蔓延，連最大經濟體美國都出現社區爆發，被網民稱為「地上最強」股市美國股市亦抵擋不住疫情衝擊，連日急挫。美國聯儲局又突發減息0.5厘，令股票市場嘅波動加劇。但美國咁樣減息仍救唔了股市的。

因新冠肺炎疫情全球蔓延，美股都開始畀反應，單係上星期5個交易日道指已大跌逾3,500點，或合共跌逾12%，將由去年11月起嘅升幅蒸發晒，呢一波急跌嚇到唔少投資者心臟差啲跳出嚟。港股由於早喺農曆新年時將呢啲因素反映咗，今輪港股跌幅無美股咁大了。

正當一遍愁雲慘霧之際，聯儲局主席鮑威爾突然喺香港時間3月3日（即星期二）深夜宣布減息0.5厘，以應對新冠肺炎疫情對美國經濟嘅衝擊，道指即時反應先升後回，當日升跌波幅逾千點。睇返今星期首4個交易日，道指漲跌幅都接近1,000點，網民就笑稱個市係「千升千跌」市，即係升1,000點，聽日又跌返1,000點。嗰股市咁大波幅，心臟唔強啲都頂唔順。

▲ 道指過去一年表現。

【減息影響】聯儲局減息2原因 保消費者企業信心

放水都放唔到市

新冠肺炎疫情影響全球，令唔少企業、工廠不能正常運作，供應鏈暫停、物流停止、各國關口封關等等，都對實體經濟造成嚴重打擊。企業未能復工，就影響收入，當企業營運唔到落去，就要結業或者裁員，當市民無工作，咁對消費市場就更加打擊，所以呢啲係一環扣一環的。

聯儲局減息「放水」，係為市場注入資金流動性，刺激經濟，但分析普遍唔睇好今次突發減息。積臣打個比喻，今次減息後工廠借錢係比之前容易了，但復工無期，工廠就算有錢、有機器都可能生產唔到貨品；就算交到訂單，市民因疫情而減少出街消費，都會令企業收入大減。股市Suppose可以反映企業營收狀況，如果疫情唔受控，企業今年營收就會大受打擊，今兩星期嘅股市表現係反映緊呢啲因素，蘋果公司、微軟、Mastercard等都先後表示新冠肺炎會影響今年營收狀況。如果疫情繼續喺全球蔓延，呢啲搵全世界錢嘅企業受打擊得最深。

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保留現金等機會

喺𠵱家「千跌千升」咁大波幅嘅股市下，其實唔亂操作已經係最好嘅操作，一來可以減少損失機會，二來保留現金等機會，疫情終會有完結一日，到時有本起碼仲可以喺「別人恐懼時，我貪婪」撈貨。咁𠵱家係咪好機會撈底？積臣估計疫情會繼續惡化落去，直至到有特效藥出現，到時先會令疫情改善，所以𠵱家股市下行機會仍高。咁要等幾耐？就無人可以答到你了，惟有畀啲耐性待等喇。

最後，積臣有樣嘢要提，就係就算疫情完結，全球各國都需要時間去令經濟恢復到之前嘅狀況，所以美國唔會話咁快加息，市場更預期會加快減息步伐，以更快恢復經濟，喺未來低息環境下，如果美國同時再次實行量化寬鬆政策，資產價格會飆升到難以想像的地步。積臣認為，有樓嘅繼續享受「升災」，買唔起樓嘅繼續無樓了！

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。