▲ 做負責任行山客 山野不留痕！

馬鞍山鹿巢山上月發生山火，火勢蔓延迅速，連續焚燒逾20小時終被救熄。最近受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少港人平日減少外出，假日亦避免到人流多的商場，於是周末大家都想到郊區親親大自然，令郊野公園人頭湧湧，有行山人士更指「旺過旺角」！

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疫情當前，大家想親近大自然、除下口罩呼吸一下新鮮空氣也是無可厚非。不過，不少人之前並沒有行山習慣，一些行山的基本常識及禮儀也欠奉，更遺留了大量垃圾在山頭。

環保團體綠惜地球早前在facebook分享一則真人真事，指有行山人士響應網上發起的山徑執垃圾活動。惟她們撿拾垃圾的時候，有其他行山人士遞垃圾給她們，她們笑說自己垃圾自己帶走下山，該行山人士的回應竟是：「如果我現在把它掉在山徑，到時都是你們執吧……」

因為疫情的關係，大家開始了解及欣賞香港的自然風光固然是好事。不過，如果你是抱着上述心態的話，筆者還是建議你不要去行山了。這群有心響應「執垃圾」的行山人士不是「奉旨」要這樣做，只是不忍香港的自然環境被污染。漁農自然護理署自2015年展開以「自己垃圾自己帶走」為主題的公眾教育活動，並移除所有家樂徑及自然教育徑的垃圾箱，鼓勵郊野公園的遠足人士，把自己產生的垃圾帶走，身體力行，保護郊野環境及生態。其實，任何人士在香港的公眾地方亂拋垃圾都會被定額罰款港幣1,500元，那為何會覺得在郊野公園亂拋垃圾會沒有問題呢？

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上星期綠色和平和一班山友到大帽山清理垃圾，在9公里的山徑中竟拾得70磅垃圾，當中包括46磅一般垃圾、19磅的膠樽、約5磅金屬（包括罐頭、飲品罐等），甚至有1,562個煙頭、12個口罩等。

行山的目標不外乎是欣賞大自然景色、做做運動強身健體、曬曬太陽呼吸新鮮空氣，如果你在山上看到的不是自然景色而是一大堆的被棄置口罩、膠樽等，你又會如何反應？想保存香港的自然環境，行山人士應做到自己垃圾自己帶走，亦可避免有動物會到垃圾桶找食物。有更多人認識香港郊區的美絕對是好事，不過大家亦要謹記愛護郊野，做到山野無痕！

【WHY世代－Granite】

Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。