【泰國入境】港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

▲ 港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，有指港人入境泰國需接受隔離14天，但香港駐曼谷經濟貿易辦事處澄清，雖然泰國政府昨日（5日）刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區，但據泰國外交部的資訊，泰國政府仍未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。有遊泰港人表示，僅需填寫健康申報表，就能順利入境。

【延伸閱讀】【封關旅遊保險】各國「封關」防武漢肺炎 話你知旅遊保險有無得賠？（新增各保險公司回覆）

港人填寫健康申報表 順利入境

有順利入境泰國的港人在「泰國粉絲大本營」facebook專頁上分享，指入境時未有職員提及有關隔離的安排，只需填寫健康申報表，仍可順利入境。

據網民上載的健康申報表，申報表要求填寫：

1. 旅客基本資料；

2. 申報入境交通；

3. 當地住址；

4. 入境前兩周曾到過的地方；

5. 有沒有發燒、嘔吐及頭痛等病症等資料。

由於疫情每日都有變化，駐曼谷經貿辦指，泰國政府於近日不斷加強措施，以控制疫情，提醒有意前往泰國的人士要密切留意最新資訊。

【延伸閱讀】【泰國旅遊】泰國哈比人木屋度假村 租戲服自製《魔戒》之旅

泰銖滙價暫未見受大影響

泰國是港人熱門的旅遊地點，當地貨幣未有明顯受疫情影響，現價泰銖兌美元31.473，每港元兌4.0501泰銖。以下為部分銀行的港元兌泰銖滙價。

港幣兌泰銖滙價一覽

銀行 買入價 賣出價 中銀香港 4.24 3.89 東亞銀行 4.20 3.88 滙豐銀行 4.32 3.82 恒生銀行 4.02 3.72

註：滙價更新至3月6日下午4時，詳情以銀行公布為準

責任編輯：李瑩