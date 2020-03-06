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【泰國入境】港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

消費錦囊 17:17 2020/03/06

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港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，有指港人入境泰國需接受隔離14天，但香港駐曼谷經濟貿易辦事處澄清，雖然泰國政府昨日（5日）刊憲，公布韓國、中國（包括香港和澳門）、意大利及伊朗為受疫情影響地區，但據泰國外交部的資訊，泰國政府仍未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。有遊泰港人表示，僅需填寫健康申報表，就能順利入境。

【延伸閱讀】【封關旅遊保險】各國「封關」防武漢肺炎　話你知旅遊保險有無得賠？（新增各保險公司回覆）

港人填寫健康申報表 順利入境

有順利入境泰國的港人在「泰國粉絲大本營」facebook專頁上分享，指入境時未有職員提及有關隔離的安排，只需填寫健康申報表，仍可順利入境。

據網民上載的健康申報表，申報表要求填寫：
1. 旅客基本資料；
2. 申報入境交通；
3. 當地住址；
4. 入境前兩周曾到過的地方；
5. 有沒有發燒、嘔吐及頭痛等病症等資料。

由於疫情每日都有變化，駐曼谷經貿辦指，泰國政府於近日不斷加強措施，以控制疫情，提醒有意前往泰國的人士要密切留意最新資訊。

【延伸閱讀】【泰國旅遊】泰國哈比人木屋度假村 租戲服自製《魔戒》之旅

泰銖滙價暫未見受大影響

泰國是港人熱門的旅遊地點，當地貨幣未有明顯受疫情影響，現價泰銖兌美元31.473，每港元兌4.0501泰銖。以下為部分銀行的港元兌泰銖滙價。

港幣兌泰銖滙價一覽

銀行 買入價 賣出價
中銀香港 4.24 3.89
東亞銀行 4.20 3.88
滙豐銀行 4.32 3.82
恒生銀行 4.02 3.72

註：滙價更新至3月6日下午4時，詳情以銀行公布為準

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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