【5G月費】每月100GB 5G數據看似很多　其實未必夠用

▲ 每月100GB 5G數據够唔够用？

3香港率先公布5G服務月費，成為本港首家公布5G月費計劃的電的營運商，其他三家電訊服務供應商似乎仍在計數。當然，想使用5G服務的玩家，都不會介意要多付百元去享受最先進的流動通訊技術，但大家似乎要有心理準備，即使入門月費已提供高達100GB的數據用量，其實也必然會「唔够用」，大家有得選擇的話，務必要加購無限上網的服務。

月費388元包100GB 688元200GB

3香港的5G計劃其實不算複雜，簡單來說，就是帶機上台兩個選擇: 388元包100GB，688元200GB。至於買機的話，便是638元100GB及938元200GB，這兩個計劃分別送6000元及7500元的買機現金券。

以兩年合約計算，買機與帶機的月費每月相差250元，24個月即是6000元。因此，上台月費送手機現金券，就是手機補貼，當然，若讀者有錢的話，上938元的月費更可謂有賺1500元。

Galaxy 20用戶享early bird優惠

3仔也推出了一項early bird優惠給預訂三星Galaxy 20系列手機的客戶。月費538元包100GB兼送8000元手機現金券，不過要被綁3年。但若一心想買機上台的話，這絕對是一個值得考慮的優惠，皆因計劃已送4.5G無限上網及網絡優先服務，加上免59元的增值服務費，其實蠻化算。

大家可能留意到，3仔的5G計劃是由100GB數據使用量起跳，最多是200GB，相比目前4G的月費只包6GB至12GB不等，驟眼看好像一下子多了很多，會擔心太過用不完浪費？

100GB未必真的夠用

但事實上由於5G網絡速度大幅提升，能够讓手機收看更多高清的內容及音樂，加上打機也可以更快的時間對戰，用戶在手機使用的數據用量必然會大幅上升，至於會否用足100GB，就很視乎個人需要。

事實上，海外研究機構Tefficient上月便發表了一份研究報告，分析南韓作為全球首個推出5G商用服務市場的經驗。南韓前年底開始推出5G服務後，至去年底用戶達470萬戶，佔全國手機用戶7%。而這批5G先行者的流動數據使用量，也較4G用戶高出約3倍。

南韓的5G用戶平均每月使用27GB數據，而4G用戶則為9.8GB。若只計算使用無限上網用戶的話，5G用戶的使用量更高達33GB，高於4G無限上網用戶的25GB。

南韓經驗 5G用戶流量佔整體用戶的兩成

5G的推出除了提供更快速的網絡傳送外，還肩負著擴充容量的關鍵角色，皆因目前的流動通訊網絡，在各式各樣的設備都能够上網的情況下，早已吃不消，擴充容量容納更多的上網設備是必然的，這樣網絡擠塞的情況便會大為改善。

而南韓的經驗亦告訴大家，這批5G先鋒雖然只佔總用戶7%，但其產生的互聯網流量卻佔整體用戶的兩成。這亦讓4G的流量佔比由超過九成，在短短一年間急跌至七成七。

根據不同營運商的公布，日後5G推出後所搭配的增值服務，都以超高清直播球賽及音樂，以及虛擬實境及擴增實境等技術，這些都大大會刺激數據用量。早前便有中國移動內地的官員預期，5G用戶的人均每月數據用量最少60GB，反映月費包100GB也可能只是剛好而已。