  • 19°C
香港時間 : 2020306日 (五) 16:10
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【5G月費】每月100GB 5G數據看似很多　其實未必夠用

博客 15:45 2020/03/06

分享：

每月100GB 5G數據够唔够用？

3香港率先公布5G服務月費，成為本港首家公布5G月費計劃的電的營運商，其他三家電訊服務供應商似乎仍在計數。當然，想使用5G服務的玩家，都不會介意要多付百元去享受最先進的流動通訊技術，但大家似乎要有心理準備，即使入門月費已提供高達100GB的數據用量，其實也必然會「唔够用」，大家有得選擇的話，務必要加購無限上網的服務。

月費388元包100GB　688元200GB

3香港的5G計劃其實不算複雜，簡單來說，就是帶機上台兩個選擇: 388元包100GB，688元200GB。至於買機的話，便是638元100GB及938元200GB，這兩個計劃分別送6000元及7500元的買機現金券。

以兩年合約計算，買機與帶機的月費每月相差250元，24個月即是6000元。因此，上台月費送手機現金券，就是手機補貼，當然，若讀者有錢的話，上938元的月費更可謂有賺1500元。

Galaxy 20用戶享early bird優惠

3仔也推出了一項early bird優惠給預訂三星Galaxy 20系列手機的客戶。月費538元包100GB兼送8000元手機現金券，不過要被綁3年。但若一心想買機上台的話，這絕對是一個值得考慮的優惠，皆因計劃已送4.5G無限上網及網絡優先服務，加上免59元的增值服務費，其實蠻化算。

大家可能留意到，3仔的5G計劃是由100GB數據使用量起跳，最多是200GB，相比目前4G的月費只包6GB至12GB不等，驟眼看好像一下子多了很多，會擔心太過用不完浪費？

100GB未必真的夠用

但事實上由於5G網絡速度大幅提升，能够讓手機收看更多高清的內容及音樂，加上打機也可以更快的時間對戰，用戶在手機使用的數據用量必然會大幅上升，至於會否用足100GB，就很視乎個人需要。

事實上，海外研究機構Tefficient上月便發表了一份研究報告，分析南韓作為全球首個推出5G商用服務市場的經驗。南韓前年底開始推出5G服務後，至去年底用戶達470萬戶，佔全國手機用戶7%。而這批5G先行者的流動數據使用量，也較4G用戶高出約3倍。

南韓的5G用戶平均每月使用27GB數據，而4G用戶則為9.8GB。若只計算使用無限上網用戶的話，5G用戶的使用量更高達33GB，高於4G無限上網用戶的25GB。

南韓經驗　5G用戶流量佔整體用戶的兩成

5G的推出除了提供更快速的網絡傳送外，還肩負著擴充容量的關鍵角色，皆因目前的流動通訊網絡，在各式各樣的設備都能够上網的情況下，早已吃不消，擴充容量容納更多的上網設備是必然的，這樣網絡擠塞的情況便會大為改善。

而南韓的經驗亦告訴大家，這批5G先鋒雖然只佔總用戶7%，但其產生的互聯網流量卻佔整體用戶的兩成。這亦讓4G的流量佔比由超過九成，在短短一年間急跌至七成七。

根據不同營運商的公布，日後5G推出後所搭配的增值服務，都以超高清直播球賽及音樂，以及虛擬實境及擴增實境等技術，這些都大大會刺激數據用量。早前便有中國移動內地的官員預期，5G用戶的人均每月數據用量最少60GB，反映月費包100GB也可能只是剛好而已。

 

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

最新專欄文章 更多

追蹤口罩返貨及疫情資訊人都癲　邊啲消息先夠快夠真？
2020/02/07
追蹤口罩返貨及疫情資訊人都癲　邊啲消息先夠快夠真？
和記電訊香港（00215） 香港 電訊 5G

下一篇文章

買高息股收息前 先反思兩個問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【財政預算案2020】各地設失業援助金 為何香港遲遲未追上？
【財政預算案2020】各地設失業援助金 為何香港遲遲未追上？
博客 - 【財政預算案2020】你要知的預算案對個人理財的5大影響
【財政預算案2020】你要知的預算案對個人理財的5大影響
博客 - 【自願醫保】中產Plan VS「天價」醫療開支 比較自願醫保半私家病房計劃
【自願醫保】中產Plan VS「天價」醫療開支 比較自願醫保半私家病房計劃
博客 - 【2020月供股票】不容錯過！低風險月供股票組合名單
【2020月供股票】不容錯過！低風險月供股票組合名單
博客 - 【延期年金】為退休自製長糧 扣稅延期年金大比併
【延期年金】為退休自製長糧 扣稅延期年金大比併
博客 - 【收息股】藍籌股息率高達8厘　買股收息是否可取？（50隻藍籌股息率一覽）
【收息股】藍籌股息率高達8厘　買股收息是否可取？（50隻藍籌股息率一覽）