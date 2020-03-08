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澳連鎖快餐店請試食專員　每周返兩天、品嘗新漢堡包

職場 18:00 2020/03/08

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澳連鎖快餐店請試食專員　每周返兩天、品嘗新漢堡包

如果有份工可以邊嚐美食、邊有錢袋，那肯定是Dream Job。澳洲一間連鎖快餐店早前招聘試食員，負責替官方品嘗新推出的漢堡包，很想做吧？

【延伸閱讀】【No-pay leave】打工仔被逼放無薪假期？職工盟教3招保權益

連鎖快餐店Chicken Treat（雞肉點心）早前（21日）於Facebook發帖稱，打算聘請兩名試食員，評估即將推出的漢堡包味道，以幫助更新菜單。於招聘廣告中，Chicken Treat指，目前最新款的神秘漢堡正進入最後測試階段，而兩名試食專員將每周工作兩天，屬有薪職位。

列明要搵「漢堡鑑賞家」

要得到這份筍工，條件亦非常「鬼馬」。廣告列明，理想應徵者必須是「愛吃雞肉和所有碳水化合物」以及「從不拒絕漢堡的歷史」；Chicken Treat期望尋找吃雞肉至少10年以上、與沙律（Salad）不做朋友的員工，而且是一名漢堡鑑賞家，對肉和醬汁的完美比例有深入了解。

雖然Chicken Treat並未透露酬勞有多少，不過，澳洲公平工作委員會（FWC）去年調整了最低工資，自2019年7月1日起，當地最低時薪已提高至19.49元（約100港元）。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：澳連鎖快餐店招聘 試食專員每周返兩天（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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