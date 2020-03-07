【 加拿大升學】子女海外升學宜及早籌劃 港媽選校首重科目及地點

▲ 子女海外升學宜及早籌劃 港媽選校首重科目及地點

加拿大是港人的海外升學熱點之一，曾在當地就學的媽媽Mimi指，小朋友出國讀書是一個長遠計劃，需周詳策劃，單在語言適應上，若小朋友能盡快進入良好狀態，在心理上便較容易適應上學生活。

鍾太Mimi畢業於加拿大名校University of Alberta，她在中四時隨家人移民，先入讀第10班，但因在香港讀中文中學，英文未達標，她當年便選擇重讀一年12班，以爭取高一點的平均分，望考入競爭力較高的社會學院，再透過在社會學院修讀英語銜接課程，銜接一綫大學。她強調加拿大大學數量不多，每一間的質素都相當，故港生需要提前準備。

▲ University of Alberta位於加拿大亞伯達省省會艾德蒙頓市中心。

升學要及早籌劃

Mimi笑言自己習慣未雨綢謬，很早已考慮安排子女出國，故在他們讀小學時已很緊張他們的學習態度。「小五呈分試要保持前列名次，才可有望入到以英語為教學語言的中學，故由小一便要認真和努力；要想入理想大學，高中才開始發力，可能已較遲。」

▲ Mimi子女16歲Edmund和14歲Erika性格不同，妹妹較內斂，哥哥則活潑，但自幼都有良好的學習態度。

Mimi 16歲的兒子Edmund品學兼優，並已考得8級鋼琴。他很早已搜集心儀的加拿大大學University of Alberta和University of British Columbia的入學要求，也已考獲IELTS 7.5分（9是最高）及TOEFL 107分（120最高），決定明年考畢DSE才出國，希望取到5科最佳成績，以24至26分報讀港加兩地的大學。

Edmund謂University of Alberta是媽媽母校，也有他心儀的人文學科，只要考完DSE便可申請。「加拿大大學不會有面試，只看中學及公開試成績；另外我在中學學了3年法文，基本對答都明白，學法文全因為興趣，那時沒想太多。」

▲ Edmund已學了3年法文，兩年前更到過法國遊學。

海外升學兩大建議

Mimi指孩子到加拿大升學，天氣是一大挑戰。她舉例University of Alberta位於加拿大內陸，冬天氣溫可以低主零下20至30度，故要讓孩子有心理準備。

▲ Mimi謂加拿大天氣需要適應，故曾帶同子女在當地度過一個月。

談到出國的良好狀態，Mimi指，首個關卡是外語能力，其次是價值觀；而選校首要考慮大學有沒有孩子喜歡的科目，其次是學校地點。「針對加拿大，家長可以考慮選擇華人居住比例較低的地區，以便孩子容易認識當地的小朋友，練習運用本地語言。」

她強調青春期子女出國，若父母不在身邊，孩子不必事事交代，傾向報喜不報憂。「當年我便目睹過其他沒有家人在身邊的同學學壞，因當時連ICQ都未有，而我有家人在身邊，時間太多反而因此睇了很多英文書⋯⋯故我要留在子女身邊至少一個月，讓他們有情感上支援，適應日常生活上可以照料自己。」

對於籌備子女海外升學，她給出兩大建議：

1. 先決定目標留學地點，及早查詢目標學校需要的學術要求；並應了解申請入學的行政手續及所需文件。此外，同學也應了解選修科目之後在職場上的長遠出路及未來升學銜接等等，也要同時安排留學預算；

2. 針對語言方面，宜在聽說讀寫方面作安排，包括查考申請入讀學校對留學生的語言要求，例如需不需要考到IELTS、TOEFL的要求分數標準；並查詢入讀學校有沒有為留學生的第二語言作出支援，以備入學前進修增進溝通能力。

（節錄）

作者：胡麗珊

【全文︰媽媽指導規劃人生 為子女出國作好準備】（收費文章）

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