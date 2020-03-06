【新冠肺炎】日本暫停港人免簽 即睇各航空公司退票或改期安排

日本於昨晚（5日）宣佈，將於下周一起（9日）暫停香港、澳門及韓國旅客的免簽證安排，並要求包括港澳在內的中國及南韓旅客，入境後要隔離14日。日本即將進入櫻花季節，不少港人或早已購買前往日本的機票，如因暫停免簽證措施而要取消或更改航班，各航空公司的安排是怎樣？

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國泰航空：退票或改期免手續費

國泰航空／國泰港龍航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之手續費，此適用於所有在3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日期間從香港往來日本的國泰／國泰港龍航空機票。

國泰指，包括不可退款之機票在內的所有機票，取消行程及退票之手續費可獲豁免，如重新訂位或更改航點，更改後的旅遊日期必須爲2020年12月10日或以前，並須受艙位供應限制，須於2020年4月30日或以前提出有關要求。重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期（Black Out Dates）、適用航班、平日或周末行程、中途停留附加費及其他旺季或淡季而收取或退回之有關差額（如適用）。

詳情可瀏覽：國泰航空

HKExpress：退票或改期免手續費一次

香港快運（HK Express）指，將會向由即日至2020年3月31日期間往來香港及日本之受影響旅客提供3個選擇：

1. 免費更改原定航綫之出發日期一次，旅客毋須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

2. 免費更改為HK Express其他航綫一次，旅客必須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

3. 申請退款，可透過HKExpress網站遞交退款申請。

詳細可瀏覽：HKExpress

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全日空：可更改訂位一次

ANA全日空指，往返日本的航班開票日期為2月28日為止，出發日期為4月5日為止；由中國機場出發及抵達航綫（包含港澳）開票日期為2月26日為止，出發日期為4月30日為止，其機票號碼開頭為205的機票，即適用退票及更改訂位的特別安排。

有關機票的退票將會免除手續費，而更改訂位的安排，往返日本的航班可於2020年4月20日為止的期間內可更改訂位一次；由中國機場出發及抵達航綫（包含港澳）可於2020年6月30日為止的期間內更改訂位一次。

詳細可瀏覽：ANA全日空

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樂桃：退票或轉乘免手續費

因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，樂桃航空早前已取消多班來往國際綫航班，當中包括香港來往大阪及沖繩的航班。就相關航班，樂桃航空提供退票手免續費，以及轉乘同一航綫的其他Peach替代航班免手續費安排，由香港出發及抵達的航班，其轉乘替代航班的出發日期須在4月20日前為止。

詳細可瀏覽：樂桃航空

日本航空：退票或重新訂位免手續費

日本航空（JAL）則為以下適用機票提供退票及重新訂位的特別安排。有關機票可免除退票所需的手續費，若機票已過原定出發日期，亦可以經由日本航空訂位中心辦理特別安排。至於重新訂位，旅客可於2020年4月20日前更改搭乘日，但僅限一次。有關特別安排不適用於日本航空官方網站進行，旅客要經日本航空連結與他們聯絡。

詳細可瀏覽：日本航空

責任編輯：李瑩