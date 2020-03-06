【網絡安全】紓緩網絡安全人才短缺 須從增加行業多樣性入手

▲ 紓緩AI人才短缺 須從增加行業多樣性入手

在從事科技行業的職業生涯中，見證了網絡安全行業在阻止網絡威脅技術上的各種發展和創新，由最初實體保安措施以至最近的雲端科技等，近期更體會到人工智能（AI）技術的演變，其大規模偵測安全威脅和規律的能力，的確大大幫助了網絡安全人員，令他們管理網絡更得心應手。

AI是確保網絡安全中不可缺少的元素，為機構提供創新和有效的工具來應對網絡威脅。以Microsoft為例，每日接收超過80萬億個網絡安全警告訊號，利用AI技術，就能夠快速和高效地篩選數據並分析其深層意義，找出並攔截真正具威脅的攻擊。

黑客已變得愈來愈精明，懂得利用AI提升他們的攻擊力。這些攻擊者來自四面八方，又在不同的環境運作，所以網路安全團隊需要盡可能地符合這種多樣性。然而，目前世界上網路安全社群的成員卻缺乏這樣的特性。

增加多樣性以改善人才短缺問題

要充分發揮AI的潛力，需要的正正就是AI無法提供的──人才。雖然AI能夠突破人類能力範圍，成就更多，但它始終需要人類的操作和部署。隨着全世界對網路安全需求大幅的提升，面對技術人才長期短缺的問題，我們必須改變現狀，才能有效防禦黑客的攻擊。

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根據目前估算數字，未來幾年網絡安全行業將有數十萬至數百萬個工作崗位有待填補，而企業每年亦將創造更多新職位。即使電腦科學佔了STEM類型工作的71%，但僅有8%的STEM畢業生正在向該行業發展。預計2030年前，市場將需要超過5,000萬人填補科技行業的職位空缺。勞動力緊縮令企業面對各類型的問題，包括員工的工作量因人才短缺而增加、工時過長、花費在應對網絡安全事件上的時間太多而忽略長遠策略規劃等。

要解決這些問題，最有效方法就是增加該行業人才的多樣性。目前其中一個主要問題是性別比例不均，有數據指現時女性只佔網絡安全行業人才中大約兩成，而全球擁有STEM背景的專才中，女性比例亦不多。根據婦女基金會數字，香港約五成女中學生會選讀STEM相關科目，但求學階段過後，僅4.1%的女學生有意投身STEM行業發展，明顯較男性的17.5%低，這是我們需要鼓勵和改善的問題。政府剛公布的2020/21年度財政預算案中，亦預留了4,000萬港元資助本地STEM課程大學生及研究生實習。希望各界共同努力，推動STEM教育並培育更多科技人才，推動行業包容性和多樣性。

雙管齊下以創造更強大的網絡安全業

除了性別的多樣性外，認知多樣性同樣重要，這包括不同的思維和解難方式，它們會根據個人的成長背景、教育和社會環境等而有所不同。黑客擁有不同背景，網絡專才亦應如此。隨着我們改變男女比例並增加員工的多樣性，我們亦能同時解決資源問題，建立更強大的團隊，從而在抵禦網絡威脅方面取得更大進展。

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應對網絡威脅的兩大對策是多元化的團隊以及AI的應用，透過拓展網絡安全防禦上的技能和知識，我們才可更有效運用新技術創造價值。

Microsoft一直致力發展網絡安全行業的多樣性，深信業界繼續向這方面努力，定可以解決人才短缺的問題，從而創造出更多樣且強大的網絡安全行業，為所有人和機構成就一個更安全的數碼時代。

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