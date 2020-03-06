【定期存款】滙豐定存存息Vs買滙豐收股息 專家教路先考慮4大要訣

▲ 滙豐一年定存僅得1.86厘，買股卻收息7厘，引起散戶又再熱議。

散戶摯愛的滙豐（00005）前天（3月4日）曾現連跌13天，一度失守51元，股息率因而不斷破高位，由7厘直逼8厘。

反觀，滙豐提供的港元定期存款息率卻持續走低，今年更減了3次存息，令一年定存僅得1.86厘。

難怪網民又再熱議，食息族到底應擺錢在獅子銀行做定存划算，抑或趁低買股收息抵。

MPF若押注恒指強積金 變相已揸滙豐

綜合5位專家所言，閒資不多的散戶，揀低息定存或買股收高息，須先考慮4大要訣。包括︰

（1）定存穩賺不賠：首先，舉入場費50萬元為例，在滙豐開立一年存期最高享1.86厘，到期後按理可穩袋9,300元；

（2）買股賺息蝕滙：滙豐昨天（3月5日）止跌回升，收報51.8元，但自52周高位70元累計已急挫逾兩成。即使股息率於前天曾因股價跌穿51元而乍現8厘，但小投資者若摸頂入市，收息絕不能彌補股價損失。況且環球減息救市，令銀行的息差受壓，不利金融股。而滙豐的增長引擎又在港，如今更飽受內憂疫患等衝擊，難怪變重災區被抛售；

（3）MPF押注恒指強積金、變相揸滙豐：至於股民擔心萬一滙豐超賣後絕地反彈，無貨在手頓變蝕章；但其實若打工仔的強積金（MPF）巳押注恒指強積金，又或有投資盈富基金（02800），兩產品亦涉足作為權重股的滙豐，捧場客變相得益。

滙豐考驗50元關 專家指可撈底

誠然，近期不少散戶猛問股評人對滙豐的追揸沽策略，較普遍想知宜「減」或「斬」，意即重倉者應否減磅，又或索性把積弱股斬纜斷捨離。資深股評人陳永陸以「雞肋」形容「昔日股王」滙豐，他建議暫宜忍手，寧買當頭起，待股價反覆尋底至50元，然後逐漸重拾升軌才小注低吸。

可是，招商永隆司庫蕭啟洪卻力排眾議，認為針對放眼長線的退休族，滙豐現價股息逾7厘不妨收集，所賺股息遠較定存息低處未算低為吸引，股息率較一年存息相差「逾5厘」；

（4）穩守突擊：另一權宜做做法，是先開立短存，博新型冠狀病毒在夏天緩和，股市及經濟漸好轉，滙豐股價有望翻身逆轉勝。畢竟滙豐的定存呈倒掛，短息高於長息，如3個月及半年齊為1.96厘，較一年的1.86厘高。假如新冠肺炎的疫情於暑假後改善，避險族把3個月定存到期後賺息的注碼，視乎屆時滙豐的最新業績及股價情況，才决定會否轉為投資該股，冀穩中求勝。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪