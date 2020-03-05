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【定期存款】中資行新推半年港元定存兩厘息 存百萬賺息一萬

收息攻略 18:52 2020/03/05

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南商亦追趕減息快車，當中6個月年息累削0.3厘至險守兩厘。

再有中資行減港元定存息，南洋商業銀行新推6個月定存只險守兩厘關，如以入場費為100萬元計，按理存戶可賺息1萬元。

不過，相比日前南商的半年存息有2.3厘，如今已減息0.3厘；此外，南商又大幅調升門檻才享最高特惠息，由本來的10萬元、如今提高至100萬元。

至於若以銀碼較少的10萬元來看，半年存息最新更減至僅得1.8厘，早前同一筆注碼享2.3厘，劈幅更高達0.5厘，惟減息後其它條款亦稍微有分別，最新的特惠息容許所有資金及所有客戶，早前卻要求指定理財戶及新資金。

同樣南商亦減4個月年息0.67厘，至最新僅得1.88厘，進場亦是100萬元；優惠至3月19日止。

單以今天（3月5日）計，暫已有7行鬥減息，包括渣打、東亞 （00023） 、星展、信銀國際、招商永隆、建行亞洲及南商。

渣打全線減短中長息 更一周兩連減

而追息族注意，銀行對港元定存的劈息潮加劇，今天有發鈔行一周2連減，更重手劈短存息，令3個月期變重災區。專家提醒食息族，宜抓緊特惠息仍在，先鎖定高息。

渣打香港剛把3個月及半年存息齊削0.3厘，新息率分別為3個月僅1.3厘、以及6個月的1.4厘。

渣打是繼本周二（3日）才把3個月短存削0.15厘後，連番再減，更累削0.45厘。

變化最大更是一年存息，因渣打剛於周二短減長加，日前本來酌量微升一年存息0.05厘至1.7厘，跟6個月看齊。但事隔兩天加完又再減，今天調低一年長息0.2厘，新報1.5厘。

比併3間發鈔行，滙豐率先於上周五（2月28日）已全面減息，本周二輪到中銀香港 （02388） 削短中長息。經渣打「急掟彎」減息，3間發鈔行中，現僅得中銀香港維持3個月短存有兩厘，滙豐為1.96厘，渣打更低見1.3厘。

半年期方面，則以滙豐的1.96厘稍勝中銀的1.9厘，與渣打的1.4厘有距離。一年長息方面，也是滙豐的1.86厘，超前中銀的1.6厘，更拋離渣打的1.5厘。

業界預計，新型冠狀病毒 （COVID-19） 在全球爆發，疫情無國界，南韓及意大利等多國甚嚴峻，各國鬥放水減息救市，難免令龍頭發鈔行帶頭減息，料中小行再被逼跟減。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 南洋商業銀行 武漢肺炎 定期存款

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