▲ 【好書推介】特朗普自詡「穩定天才」 被揭混亂無紀律行徑

美國今年踏入選舉年，民主黨總統提名初選展開，將會選出挑戰總統特朗普（Donald Trump）的人選。特朗普第一屆總統任期被指充滿「不受約束的混亂」，有損民主體制。

今次好書名為《A Very Stable Genius： Donald J Trump's Testing of America》，聚焦特朗普在至今3年總統任期內，遇到的重大內部衝突。書名的「very stable genius」（非常穩定的天才）是特朗普從2018年1月開始反複使用的一句話，他以此來形容自己。

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五角大樓會議 特斥官員失敗

兩名作者拉克及萊昂尼格綜合了200多次的採訪素材，不具名地引述消息，提出這位「非常穩定的天才」是「一個某些方面成功的大師，還是一個混亂、無紀律、衝動的領袖」。作者曾要求訪問特朗普，但特朗普拒絕受訪。

本書重點講述了五角大樓在2017年7月的一次會議，時任國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）和時任國防部長馬蒂斯（James Mattis）向其他高級官員及特朗普簡介，美國當前的狀況和軍事規劃，但特朗普態度消極，稱兩人是「失敗者」、「嬰兒」和「笨蛋」。

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一意孤行 解僱不服從官員

《紐約時報》報道了劇情的下半部分，指特朗普試圖廢除《海外反腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act），認為「這太不公平了，美企在開展海外業務時，不允許受賄」。蒂勒森當時告訴特朗普，廢除法例須獲國會通過，但特朗普隨即指示一名助手起草行政命令，以廢除該法律。

不聽話的蒂勒森後來被解僱。作者指出，特朗普開除試圖提醒他或阻止其衝動的官員，包括蒂勒森；取而代之的是，只會說「對」的人。

「通俄門」調查 特涉行為不當

作者認為，特朗普持續依賴這種個人忠誠度模式，加上漠視後果，與常規的民主權力結構背道而馳，往往都為政局添亂。

作者又舉出「通俄門」調查為例，認為特朗普在事件涉嫌行為不當。他們藉此批評目前的官僚主義和調查，均未能有效約束特朗普的行為。

撰文 ： 鄧燕君

（節錄）

【原文：特是穩定天才？ 還是混亂無紀律】