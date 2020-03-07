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【財政預算案2020】預算案解碼 本港經濟響2大警號

理財學堂 10:00 2020/03/07

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【財政預算案2020】預算案解碼 本港經濟響2大警號 - 香港經濟日報

財政司司長陳茂波在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情陰霾下宣讀財政預算案，以「撑企業、保就業、振經濟、紓民困」做主題，呼籲社會共度時艱。然而，要真正為這份預算案解碼，我認為要留意結尾「公共財政」的部分，財政司司長語重心長，為香港發出兩大預警。

【延伸閱讀】【財政預算案2020】你要知的預算案對個人理財的5大影響

未來5年均財赤  消耗財政儲備

預算案指明年的財赤預算為1,391億元，相等於本地生產總值4.8%，而且這個赤字金額是歷來最高的；而直至2024/25年度的中期預測，這5年期間的公共開支約佔本地生產總值23.2%，情況絕不理想。

財政司司長在第176段指出，赤字主要成因是政府收入未能追上開支的急劇增加，當中尤以經常開支為甚。回歸以來，經常開支已由1,500億元，飈升至2019/20年度的4,400億元。的而且確，政府近年在社福、教育、醫療、公務員等各範疇的經常開支均不斷擴張，有增無減。

我認為財政司司長是在曲綫警告，這樣急速的增長是不能持久的，而且會消耗財政儲備。以2020/21年度為例，儲備已由年初相等於22個月的政府開支，一年間降至16個月。如果持續出現財赤，儲備終會有耗盡的一天。

【延伸閱讀】【財政預算案2020】港府15年來首錄赤字 原因為何？儲備又剩幾多？

OECD研訂全球最低稅率​​​ 港或失稅務優勢

財政司司長指出，國際稅務的新發展將影響香港的稅務競爭力。「經濟合作與發展組織」（OECD）正積極研究訂立全球最低稅率規則。

我認為這是重要的警號，因為OECD作為全球30多個國家政府間的國際智庫，稱得上是西方國家的大腦，OECD的研究、分析及建議，可以成為世界貿易組織（WTO）、世界銀行（WB）、國際貨幣基金組織（IMF）等等國際金融組織的政策。OECD訂立全球最低稅率規則，若跨國企業在香港繳納的稅款低於新訂的全球最低稅率的水平，其母公司便須向所在地繳納額外稅款或被施以稅務抵制措施 。屆時，香港低稅制這傳統優勢將大大受挫。

不忘居安思危 尋經濟新亮點

總結而言，我認為財政司司長透過這份財政預算案的逆周期措施，告誡政府需居安思危，施政時需謹慎考慮，不能年復年地大幅度增加經常開支，讓香港邁向結構性財赤。

究竟香港怎樣克服逆境，維持傳統優勢（自由港零關稅、簡單低稅制、良好法治及人才滙聚），跨向未來，值得我們深思。

撰文 : 葉劉淑儀 （新民黨主席、立法會議員）

【原文：派錢紓困振經濟 更須留意2大警號

欄名 : 財政預算案2020

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