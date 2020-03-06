▲ IT行業非男性專利 女性也可撐起半邊天

1975年，聯合國正式將每年的3月8日定為國際婦女節，慶祝婦女在經濟、政治和社會等領域作出的重要貢獻。近年來，我們樂見愈來愈多女性參與社會各方面的事務，充分展現她們敏銳、獨立、自信的風姿。今年，聯合國將「我是平等一代：實現婦女權利」作為國際婦女節的主題，呼籲大眾進一步賦權世界各地婦女，爭取早日實現性別平等。

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佔世界近一半人口的女性群體擁有巨大潛力。在阿里巴巴主辦的「2019全球女性創業者大會」上，梅琳達·蓋茨（Melinda Gates）引述聯合國報告指出，倘若女性在勞動市場上能獲得與男性相同的參與機會，那麼到2025年，全球年度國內生產總值（GDP）將增加28億美元。

然而，即使在性別平等已取得重大成就的今天，科技等專業領域的女性從業人員數量仍有待增加。世界經濟論壇（WEF）最新發布的《2020年全球性別差距報告》（Global Gender Gap Report 2020）顯示，在數據及人工智能行業，僅有26%的從業者為女性。而在雲端計算領域，這個比例更只有12%。

相較於男性而言，以往女性缺乏加入STEM行業（科學、技術、工程及數學）的機會、業界同性榜樣不多、社會對從事科技行業女性的偏見等，是造成業內性別失衡的幾大原因。值得慶幸的是，近年來已有愈來愈多的企業意識到賦權女性加入科技行業的重要性，並已針對以上癥結推出相應措施，致力給予女性同等發展機遇。

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作為全球領先的雲端計算及數據智能科技公司，阿里雲一直相信女性賦權的重要性，並通過實際行動推動女性在科技領域的發展。阿里雲與亞洲頂尖大學合作，培養從事數據及人工智能研究的女性研究人員和學生；在新加坡，亦和中學展開合作提供人工智能項目培訓，致力提升女學生對科技相關學科的興趣。阿里雲也與非牟利機構合作，為非洲女性工程師提供培訓及雲端計算資源。

令阿里雲智能足以自豪的是，我們還擁有一批優秀的女性員工和領導者，包括享譽全球的視頻編解碼算法科學家、籌劃新興市場數碼化轉型的產品架構師、引領視覺認知和深度學習發展的知名學者等。而在整個阿里巴巴集團，女性亦已「撐起半邊天」：女性員工佔比接近50%；女性高層佔比34%。

面向未來，阿里雲呼籲全社會通力合作，攜手打造公平環境以賦權更多女性加入科技行業。而我身為科技行業女性的一員，當然亦希望鼓勵更加多的她、她和她，像我一樣選擇加入雲端計算領域。相信隨著女性人才的不斷湧現，業界將見證新一輪的蓬勃發展。

作者：袁千（阿里雲智能國際總裁）

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。