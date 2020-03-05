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【定期存款】發鈔行4天內兩度減港元定存息 短存期成劈息重災區

收息攻略 17:52 2020/03/05

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渣打今天全線調低港元短中長息，當中3個月短存更累削0.45厘至僅得1.3厘。

追息族注意，銀行對港元定存的劈息潮加劇，今天（3月5日）發鈔行渣打一周兩連減，更重手劈短存息，令3個月期變重災區。專家提醒食息族，宜抓緊特惠息仍在的時間，先鎖定高息。

渣打香港剛把3個月及半年存息齊削0.3厘，新息率分別為3個月僅1.3厘、以及半年的1.4厘。

渣打是繼本周二（3日）才把3個月短存存息削0.15厘後，連番再減，更累削0.45厘。

各存期中，變化最大是一年存息，因渣打剛於周二短減長加，日前本來酌量微升一年存息0.05厘至1.7厘，跟6個月看齊，但事隔兩天卻加完又再減，今天調低一年長息0.2厘，新報1.5厘。

比併3間發鈔行，滙豐率先於上周五（2月28日）已全面減息，本周二輪到中銀香港 （02388） 削短中長息。

如今渣打「急掟彎」減息，3大發鈔行中，現僅得中銀香港維持3個月短存有兩厘息，而滙豐為1.96厘，渣打更低見1.3厘。

半年期方面，則以滙豐的1.96厘稍勝中銀的1.9厘，更與渣打的1.4厘有距離；一年長息方面，也是滙豐的1.86厘，超前中銀的1.6厘，更拋離渣打的1.5厘。

業界預計，新型冠狀病毒 （COVID-19） 在全球爆發，疫情無國界，南韓及意大利等多國形勢甚嚴峻；各國鬥放水減息救市，令本港的拆息持續走低，難免令龍頭發鈔行亦帶頭減存息，料中小行再被逼跟減。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

渣打集團（02888） 港元定期存款 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 南韓 武漢肺炎 定期存款

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