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【口罩供應】口罩販賣機來了！ 全港11地點可買 用WeChat Pay買有優惠

消費錦囊 18:38 2020/03/05

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口罩販賣機來了！ 全港11地可買 用WeChat Pay買有優惠

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，本港市民一罩難求。新式電子販賣機服務商SmADt在全港增設11部自動售賣機，發售多款口罩及消毒用品，並聯同WeChat Pay HK推出專屬優惠。WeChat Pay HK用戶掃碼後可領取電子現金，在電子販賣機服務商購買抗疫用品時可享折扣。

WeChat Pay HK用戶於優惠活動期間可領取1張10元電子現金券，在SmADt自動售賣機消費滿20元即可使用。每位WeChat Pay HK的用戶每日限買口罩一盒或口罩消毒套裝一份。優惠活動至3月31日。

SmADt自動售賣機出售提供口罩及多種消毒用品。

口罩產品資料︰按此

領取優惠券方法

優惠券的QR code可以在SmADt自動售賣機熒幕上的優惠頁面中找到，WeChat Pay HK用戶只需以應用程式掃描QR code，即可領取10元電子現金券。電子現金券數量有限，先到先得。

選定心水用品後，點選WeChat Pay HK錢包的「優惠專區」內的「優惠券」，即可使用相關的電子現金券，進行付款。

全港SmADt自動售賣機地點：按此

11個分布地點

【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 消費錦囊

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