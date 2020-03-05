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【Asia Miles】Asia Miles換HK Express機票優劣全面睇

消費錦囊 17:03 2020/03/05

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【Asia Miles】Asia Miles換HK Express機票抵唔抵？

國泰航空 （00293） 收購廉航香港快運（HK Express）後，統一兩間航空公司飛行獎賞計劃。由亞洲萬里通（Asia Miles）會員現已可直接以里數兌換HK Express機票。去旅行用Asia Miles換HK Express機票抵唔抵？

【延伸閱讀】Asia Miles里數飛甩有限期 「永續」里數新方法

亞洲萬里通會員之前並不能直接用里數兌換HK Express機票，而是先兌換現金券才用於訂購機票。不過，亞洲萬里通早前宣布，現時可以里數或里數加現金（以信用卡付款）組合兌換HK Express機票及其他服務，包括額外託運行李、機上餐飲、座位選項及U-First優先服務等。兌換機票需要使用最少5,000及最多使用100,000亞洲萬里通里數。

Asia Miles兌換步驟：

1. 於HK Express網站預訂機票和其他服務

2. 於付款頁選擇「里數兌換」（兌換只適用於以預設貨幣結算之訂單）

3. 登入「亞洲萬里通」賬戶並選擇需兌換之里數

4. 以信用卡繳付餘額、稅項和其他費用。

【延伸閱讀】【機場貴賓室】毋須信用卡 免費入Lounge的4個方法

國泰vs快運 各有優勢

如果出發日期相同，訂購香港來回東京的機票，國泰及HK Express兩者均需使用20,000亞洲萬里通里數。比較兩者的直航航班時間，HK Express的選擇較多，而國泰航空的選擇較少。

不過，HK Express為廉價航空，需額外付費購買託運行李、機上餐飲及座位選項等服務。而國泰航空的費用已包含託運行李及機上餐點等服務。如果需要以里數換HK Express機票，可能就不太划算。

搭HK Express無得儲AM

最近HK Express推出來回機票88元優惠，如只購買來回機票不加購其他服務，則無法用亞洲萬里通里數兌換。因為兌換機票最少需使用5,000里數。而HK Express的自家積分計劃Reward-U已於在2019年12月31日正式取消，故HK Express現時沒有任何儲分或儲里數計劃。在HK Express購買機票，亦無法儲亞洲萬里通里數。

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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