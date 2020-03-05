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【減息影響】美國減息利好港收息股 專家推薦3隻穩定派息股份

收息攻略 16:51 2020/03/05

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【減息影響】美國減息利好港收息股 專家推薦3隻穩定派息股份

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球肆虐，勢衝擊環球經濟，美國聯儲局緊急減息0.5厘應對，使聯邦基金利率區間降至介乎1.00至1.25厘。有專家認為，未來聯儲局減息機會仍高，在低息環境下，將有利本港收息股走勢，如想買收息股，應選擇可持續派息的股份。

憂經濟轉差 美再減息機會高

認可財務策劃師（CFP）、特許金融分析師（CFA）兼The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家梁耀康認為，聯儲局減息屬預防性居多，但由於是次減息突然，而且並非正常會議，幅度也算大，所以令市場擔心美國經濟會否轉弱。

至於美國往後會否再減息，仍要視乎未來幾個月的就業及其他經濟數據，同時視乎當地新冠肺炎疫情是否受控。據利率期貨預測，聯儲局4月再減息0.25厘的機會率超過53%。為了穩住經濟或作為日後刺激經濟措施，梁耀康認為再減息的機會很高。

不過，梁耀康估計美國短期應會先出口術控制預期，因為倘疫情不受控，減息亦未必可發揮很大作用，況且減得太急，對金融市場反而會有反效果。

經濟轉弱 小心派息減

美國減息有助增加本港收息股的吸引力，但梁耀康提醒投資者，要留意經濟及需求轉弱，公司本身的經營狀況及財務穩健性變得更加重要。在選擇收息股時，他指不要單看歷史派息，更重要是公司派息能力及可持續性，因為公司如果收入及盈利大減，可能會減派息。這正正是近半年出現，所以令到部分傳統被視為收息股的股份跌幅顯著。

那有何好選擇呢？梁耀康表示，如果想買收息股的話，香港電訊 （06823） 、中電 （00002） 及國際家居零售 （01373） 等也是可以考慮的選擇。

股份 股息率*
國際家居零售 （01373） 7.47%
香港電訊 （06823） 5.72%
中電 （00002） 3.67%

*資料來源︰彭博，截至2020年3月5日收市價計算

 

責任編輯︰陳啟昌

 

欄名 : 收息之選

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