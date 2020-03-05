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【移民台灣】港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」

亞洲 16:53 2020/03/05

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【移民台灣】去年港資赴台投資激增 當局研增條件堵「假投資真移民」

受去年的社會局勢影響，不少港人移民海外的意慾大增，鄰近香港及文化差異較少的台灣成了港人移民的熱門選擇。據台灣傳媒報道，當地經濟部投審會統計，去年全年港資赴台投資額6.47億美元（約50.3億港元），較2018年激升87%，創史上新高。為堵截「假投資、真移民」的情況，有關部門計劃增加投資條件及調整審查基準。

【延伸閱讀】【移民東亞‧台灣】慢活台灣！ 投資移民只需$150萬

去年港資赴台投資激增

報道引述當地投審會數據，2018年港資赴台投資達874宗，投資額為3.46億美元；2019年全年投資1,553宗，增幅為77.6%，投資額6.47億美元，大幅增長87%，當中以批發零售、小額投資的方案佔最大宗。

據台灣當局規定，港澳居民在台投資600萬元以上新台幣（約156萬港元）開設或入股公司，通過審查後可申請在台居留證，連續居住滿1年可入籍台灣。去年香港修訂逃犯條例的風波，港人到台居留和定居人數持續增加，2019年達7,332人，較2018年增加2,094人。

【延伸閱讀】【移民東亞‧台灣】創業移民台灣不簡單 申請條件及門檻一覽

研增投資條件 防港資設假公司

報道指，為防堵「假投資、真移民」，避免港資赴台設假公司，當局正研究調整審查基準，增加投資條件，如創造就業人數、營運實績等，確保讓資金進入台灣實體經濟活動中。當局近日注意到有香港資金流入當地房地產市場，而在台設立的公司未有實際運作，將會加快研議調整相關規定。

需承諾最少營運或投資3年

根據最新修定（更新至3月5日）的「港澳居民規劃以投資事由在臺居留或定居之投資計畫表」，要求申請人填寫其預計僱用台籍員工人數（新公司須每年維持至少2名，如是投資現有公司須每年新增最少2名以上）、承諾資或營運至少3年，以及在投資事業完成後的3年內，須將經會計師審核的財務報表及僱員人數送至投審會備查。

去年在網絡有傳言指，以600萬元新台幣（約156萬港元）買房自住就可移民台灣，當地移民署澄清指，這不但是錯誤訊息，也不是核准條件。除了投資移民外，港人可循創業、技術、升學或依親移民等途徑移民台灣。

責任編輯：李瑩

欄名 : 移民攻略

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