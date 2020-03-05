▲ 【自願醫保】中產Plan VS「天價」醫療開支 比較自願醫保半私家病房計劃

香港的公營醫療遠超負荷，今年武漢新型肺炎來襲，令早已爆煲的公立醫院頻臨崩潰。不少經濟許可的朋友，都選擇投保醫療保險，冀於患病時可在私家醫院得到快捷高質的服務，亦有助減輕公營醫療系統負擔。去年，政府推出自願醫保（VHIS），既劃一基本條款，又容許投保人扣稅，引來中產人士的關注。面對市場上多個自願醫保產品，大家該怎樣選擇呢？

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私院設半私家病房 每房最多2個病人

買醫療保險，離不開考慮兩大問題：你想要甚麼保障，以及願意付出多少錢？自願醫保是住院醫療保障，以實報實銷形式賠償入院的醫療開支，沒有限制哪些疾病受保，至於住哪類病房就是第一條問題。如正值流感高峰，不少朋友（尤其父母為小孩投保）都關注病房密度，私家醫院的大房收4至6個病人，整天都有訪客，互相感染疾病的機會亦較高。 當然，私家房的環境較理想，但價錢很貴，保費不輕。

其實，香港的私家醫院設有半私家房（Semi-Private），一間病房最多收兩個病人；而養和醫院的半私家房更是一人獨立房間（只兩人同用一廁 ），私隱度亦算很高，又方便家人探望及照顧。今次，10Life嘗試分析香港市場上多個自願醫保當中，對象是中產的半私家病房計劃。

半私家房比大房開支高約50%

當入住半私家房時，不單房費、連醫生費、手術室費及雜費等，整體醫療開支會比大房的開支多約50%。所以，我們對半私家房計劃保額的要求會更高。這些計劃的產品結構中，有些是「以每個細項設保障上限」，有些是「全數賠償」，它們的保障率都很不同。我們以大家關心的傷病個案來說明。首先是全膝置換手術，俗稱「換骹」，該手術於公立醫院的輪候時間中位數近3年；另一個案是癌症，尤其當治療涉及昂貴的標靶藥，這些藥物未必在政府安全網內，若產品保額不足，問題就清楚「現形」。10Life希望藉此找到對「天價醫療」有較高「抵抗力」的自願醫保（半私家房計劃）。

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「全數賠償」醫保 保障佔優

從上圖所見，對於全膝置換個案，以細項設限的產品（如宏利、保誠）的預計保障率約91%，受保人需自付約2.5萬元。然而「全數賠償」的產品（如友邦、安盛、保柏），幾乎提供100%賠償。

再剖析嚴重的肝癌個案，病人不只接受手術，更需使用標靶藥治療。這次，不同產品的預計保障率差異更加明顯，「全數賠償」的產品亦近乎賠足；但是，宏利、保誠的預計保障只有72%，因為天價的標靶藥屬於「非手術癌症治療」，產品則「落閘」設限為12萬元，因此受保人或需自掏荷包達16.6萬元。但留意，這個案只是一般情況，倘若受保人需長期服用標靶藥，其醫療開支將會更高，自負額就更加難估，難怪不少人說標靶藥是無底深潭。

「全數賠償」醫保 保費不一定較高

事實上，對於半私家房計劃，就算提高了每個細項的賠償上限，由於涉及項目眾多，消費者始終難以計算醫保的保障情況。所以，部分保險公司推出「全數賠償」的醫保產品，主要設定年度及終身賠償上限，並對多個細項「全數賠償」，這樣，毋須逐項計，消費者自然較安心。不過，所謂「全數賠償」亦需符合「醫療所需」、開支要「合理及慣常」，才可避免保險公司拒賠。

「全數賠償」好像很吸引，保費又是不是肯定比起「以細項設限」的產品貴得多？從上表看，「以細項設限」的宏利、保誠於男性的保費平1,000至2,000元，但對於女性，其保費則與「全數賠償」的產品相若，當中，保費最高者竟然是保誠。所以，選擇保險不能憑感覺，要認真比較。

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年度賠償上限要夠高才有意義

有些產品不設終身賠償上限，是不是代表任用醫療一世無憂呢？「不設終身賠償上限」聽起來很厲害，但必須配合相當高的年度賠償上限，才有意思。試想想，當你不幸患上重病時，你可能在短時間內，需要支付大額的醫療開支。而一些嚴重疾病的療程，亦可以觸發其他疾病，例如，部分化療病人可能會出現心臟疾病，若這些疾病都在一年內發生，年度賠償上限就要夠高，否則難以應付年內連番的醫療開支。

再者，大家要留意醫療通脹的問題，根據Willis Tower Watson於2019底的數據，香港的醫療通脹率分別7.5%（2018年）、8.2%（2019年）及8.3%（預計2020年），面對人口老化、醫療服務需求上升、嶄新藥物及醫療技術的出現，醫療通脹勢難逆轉。對於中上級別的醫療服務，通脹率可能顯著地高於一般消費物價。所以，當投保半私家房計劃時，若現時的年度賠償額夠高，自然更能應付將來持續上升的醫療費用。

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部分產品為「非手術癌症治療」及門診保障設限

年度賠償上限固然重要，但保險公司仍有方法控制理賠。儘管「全數賠償」結構的醫保都不會逐個細項設限，它們仍可以為個別難預開支的項目封頂，例如就着「非手術癌症治療」設限，以控制標靶藥的賠償。

另外，雖然自願醫保主要保障住院，其實產品亦保障與該次住院相關的門診費用（即是住院前及出院後的門診費用），有些產品以門診次數為限，如友邦、安盛，保障住院前後合共4次門診；有些產品則以日期為限，如保柏，保障住院前後合共120日的所有門診。對於較複雜的住院個案，涉及多次手術後的跟進門診，若產品保障長時間內不限次數的門診費用，應較理想。

保柏終身賠償不設上限

以上多個自願醫保半私家房計劃中，保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（智選）的年度賠償上限最高，達2,500萬元，隨後是AXA安盛智尊守慧醫療保障（卓越）的1,000萬元，兩個產品均沒有為「非手術癌症治療」封頂。至於終身賠償方面，Bupa Hero更是不設上限。

順帶一提，上述產品均是無墊底費（或自負費）情況下的保費，若大家已有公司的團體醫保，就可以選擇有墊底費的計劃，假設為35至44歲，年保費更可調低至5,000元左右。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：抗禦「天價醫療」！比較自願醫保半私家病房計劃】

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