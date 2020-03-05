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【投資海外】投資海外置業賺收入 政策改變或影響租金回報

其他地區 09:00 2020/03/05

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【投資海外】投資海外置業賺收入 政策改變或影響租金回報

資深廣告創作人馮偉賢（Simon）於去年8月以55之齡退休，他即過着沒有時間、地域限制的佛系生活。他的理財之道，其中之一就是投資海外物業，他自言，「我只是識得買其他地方的樓，貪樓價平過香港很多，租金回報較好。」

【延伸閱讀】【投資海外】分析料吉隆坡樓價見底待升 租金回報可達3厘

隔山買牛有風險 政策改變影響租金回報

Simon因工作上經常有機會去外地，所以便選擇在外地買樓，以求每個月都有租金收入。他在泰國和越南買的單位，均是租予那些被派去當地工作的外國人居住。

但他強調隔山買牛也有風險：「因為政策可以突然轉變。如我在曼谷最潮那區有樓租給日本人，但突然附近建多了很多樓，供過於求便很難租出了。

【延伸閱讀】【海外置業】買樓移民陷阱處處 國家經濟差潛在風險高

台中生活成本低 惟樓價升幅不大

馮偉賢自言已去過世界不同角落，尤其偏愛去破落而非先進的地方。而他最愛的地方，竟然是台中，何解？他說因為那裏有齊他喜歡的事物：「我鍾意那地方的人際關係，我鍾意踩單車，我又鍾意睇書等文創嘢，當地還保存了很多優秀中華文化，有很多個性小店，當地生活的人又很free。」生活成本低也是一個重點，他說每餐100元台幣（20多港元左右）已可以很豐富美味。

雖然Simon極之喜歡台中生活，但他發現不適宜在當地買樓，因為樓價不會升，想在台中生活，租屋便可以。「用萬幾二萬元租金，已可以住4房兩廳的豪宅了。」

現在大家都在談移民，但他就覺得不一定要被概念規限了自己。「要連根拔起移民去另一地方，我覺得要諗清楚。」現在有廉航，又可以住airbnb，當沒有工作規限後，生活地點也可以很隨意的。

作者：胡慧雯

責任編輯：招美寶、李越樺

欄名 : 海外置業

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