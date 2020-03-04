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【移民新加坡】新加坡生活水平高　適合港人移民嗎？

東南亞 18:03 2020/03/04

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【移民新加坡】新加坡生活水平高　適合港人移民嗎？

受社會事件影響，不少港人萌生移民念頭，台灣、新加坡及加拿大等地更是熱門移民地。不過，新加坡政府近年收緊移民政策，移民門檻亦有提高。在考慮移民新加坡前，不妨先了解新加坡是一個怎樣的國家。

【延伸閱讀】【移民新加坡】想入籍新加坡？要先考慮呢幾個因素

濫用公共醫療資源較少

新加坡推行全民醫療保健，每名有收入的居民均需要為基本醫療戶口供款，名為保健儲蓄戶口（MediSave），按年齡及收入規定其供款額，令居民承擔個人健康開支。居民到公立醫院求醫，最多只獲8成補貼，其餘自費。

醫療服務在新加坡不是福利，公帑補貼亦非無上限，而當地政府制定醫療政策時，原則是富裕家庭購買保險減輕公營醫療壓力，而貧窮人士的醫療戶口會獲得政府透過不同途徑增加供款。由於新加坡人要自付某個百分比的醫療費，因此當地濫用公共醫療資源的情況較少。

大學排名亞洲名列前茅

新加坡以知識型經濟推動國家發展，因此政府十分重視教育培訓。新加坡屬於英聯邦國家，以英語為教學語言。

小學前四年〈小一到小四〉是奠定基礎的階段，接着兩年（小五到小六）為定向階段。奠定基礎的階段着重打好語文和數學基礎，80%的科目是教英語、母語及數學，學生也學音樂、美術與手工藝、寫生及體育與課外活動，以便了解亞洲基本價值觀念和國家意識，學校同時灌輸道德教育。小學畢業會考（PSLE）通過後，決定中學必須讀4年或5年。

在中學教育階段，根據其PSLE的成績，學生可以從3種主要課程中作選擇，這3種課程將依據其學習能力和興趣而有不同課程的重心設計。大多數的學生會修讀4年的特快課程，以應付GCE考試，其餘的小部分的學生則會報讀普通的學術或技藝課程，此兩者在4年的學業結束後，均需參加新加坡－劍橋普通教育「N」級會考GCE 'N'，其考試成績優異者可以再續讀1年，準備GCSE-'O'級的考試。

在GCE 'N'級或GCSE-'O'級考試後，依據其性格和條件，可以繼續中學後的技藝學院或商學院，大學先修班中心或專科學校，以應考新加坡劍橋一般優等教育證書檢定（GCE-'A'級），甄試結果可決定學生是否有資格繼續升讀大學教育。

根據QS 2020亞洲大學排行榜（QS University Rankings Asia 2020），新加坡國立大學連續第3年被評為亞洲最佳大學，南洋理工大學從第3名上升到第2名，香港大學位列第3，可見新加坡教育不輸香港。

經濟依賴出口

新加坡創造了經濟奇迹，在建國的50多年時間內，由一個彈丸小國，發展成一個新興經濟發達國家。

新加坡製造業和服務業是促進其經濟成長的主要領域，但近年政府有意提高生產力，將持續協助轉型為高增值與高科技產業。因此，上期已指出，新加坡歡迎創新科技移民，包括專利技術，並設有創新者簽證。

新加坡經濟依賴出口，尤其資訊科技產品、醫藥、旅遊、零售和金融服務業。值得留意的是，2019年貿易戰持續，新加坡作為依賴出口的經濟體，經濟亦受到貿易戰影響。新加坡去年國內生產總值（GDP）增加0.7%，較2018年的增3.1%低，亦為10年來最慢增速。因此，新加坡第3季失業率升至2.3%，創下近10年新高，料工作機會繼續減少。

【延伸閱讀】【移民新加坡】一文睇晒！4種移居新加坡方法

實行低稅制

新加坡是全球個人所得稅率最低的國家之一。新加坡境外所得免繳交所得稅，非全球徵稅。至於個人所得稅稅率根據每年收入多少以累進方式計算，由0%累進至最高22%，如1年內在新加坡居住或工作滿183天以上即須繳稅。非稅務居民的個人所得稅稅率為15%。

至於新加坡企業所得稅稅率為17%，如果適用稅收優惠條件，企業所得稅率會得到進一步降低，以吸引外資做生意。

文化接近香港

新加坡華人佔總人口約75%，日常交流以英語、普通話為主。飲食上以中餐為主，公共設施的各種標識也基本都有中文。因此，港人移居新加坡，基本上沒有文化衝突。然而，新加坡生活成本並不便宜，與香港同為亞洲生活成本最高昂的城市。1桶兩升的食油，售7.8坡元（約44港元）；一袋2.5公斤的米，約在8.5坡元；1公斤冰鮮雞，約6.5坡元；可見日常生活消費水平較香港物價稍為便宜。

作者：江麗琦

責任編輯：周劍琴

欄名 : 移民攻略

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