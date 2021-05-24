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【黃金價格】環球市場憂慮通脹升溫　投資黃金ETF有咩選擇？

ETF 13:59 2021/05/24

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【黃金價格】環球市場憂慮通脹升溫　投資黃金ETF有咩選擇？

環球市場憂慮通脹升溫，令黃金價格近日現升勢，現貨黃金徘徊在1,800左右水平。黃金傳統上一向被視為抗通脹的投資產品，有投資者會選擇買實金保值，不過如果不想買實物黃金，投資者可以考慮黃金ETF，香港現時有哪些黃金ETF可供選擇？

【黃金功能失效？　要抗通脹　專家有更好建議！：按此

買黃金ETF有乜好？

黃金ETF與股票一樣，均在港交所買賣，需繳付經紀佣金等費用。就香港上市的黃金ETF而言，主是是追蹤黃金價格的被動式投資工具，價格透明度高及具流通性。另外，發行機構會持有實物黃金作為主要的相關資產，並以信託方式存放於託管商的保管庫內。

投資實物金條是投資黃金的最直接方式，但無論是運輸、儲存及保險，還是物色合適的金條賣家，都可能產生較高的成本；若投資黃金ETF則可避開以上問題。

黃金ETF有乜揀？

現時有3隻黃金ETF可於港交所進行買賣，分別是SPDR金ETF （02840） 、價值黃金ETF （03081） 及恒生人幣金ETF （83168） 。在3者之中，SPDR金ETF的成交量較大，惟入場費亦較高。值得注意的是，SPDR金ETF與價值黃金ETF均以港元買賣，恒生人幣金ETF則以人民幣買賣，如有意購入恒生人幣金ETF，也要考慮人民幣滙兌風險。

另外，價值黃金ETF亦提供人民幣及美元櫃台買賣，價值黃金－Ｒ （83081） 以及價值黃金－Ｕ （09081） ，惟兩者的成交量都較少。

■即睇香港上市的黃金ETF■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : ETF學堂

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